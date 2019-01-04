奧克蘭罪案率有下跌趨勢 創十幾年來新低（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

東灣奧卡蘭市（屋崙）警方公佈，奧克蘭過去5年，罪案率有下跌趨勢，2018年整體罪案數目比前年下跌約一成，創十幾年來新低。

奧克蘭警方表示，去年全市兇殺案有68宗，比前年下跌4%，相對過去5年，則平均下跌12%。

奧克蘭市長Libby Schaaf說：”我想強調這趨勢令人鼓舞，有賴社區主導的倡議，與社區合作維持治安。”

警方又表示，從2012年實施的停止槍火計劃（Ceasefire Strategy）有顯著成效，令兇殺案和槍擊案都有下降。

Ceasefire部門隊長Ersie Joyner說：”過去28年，我們想消除幫派但不成功，最近6年我們要做的是杜絕幫派暴力，我們想取締暴力犯罪者，但更重要的是接納那些想另覓出路的人。”

報告又指，去年的嚴重襲擊案有3,006宗，上升了5%，強姦案下跌了12%，搶劫案都微跌1%。

爆竊案一共有1,0107宗，整體下跌22%，其中汽車爆竊和入屋爆竊案下跌了兩成多，唯獨是商店爆竊案升了近四成多，有591宗，此外縱火案都上升了26%，有191宗。

警局局長表示，明年會為杜絕商店爆竊和縱火案制定對策，以及增聘警員，不過重點依然是打擊槍案。

奧克蘭警察局局長Anne Kirkpatrick說：”2019年，我們首要聚焦於減少槍械暴力罪案。”

至於在奧克蘭華埠所在的第二分區，整體罪案數字下跌24%，包括搶劫、入屋盜竊和汽車爆竊案都有下跌，但是強姦案和商店爆竊案就升了近三成。

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