奧克蘭罪案率有下跌趨勢 創十幾年來新低（視頻）

東灣奧卡蘭市(屋崙)警方公佈,奧克蘭過去5年,罪案率有下跌趨勢,2018年整體罪案數目比前年下跌約一成,創十幾年來新低。

奧克蘭警方表示,去年全市兇殺案有68宗,比前年下跌4%,相對過去5年,則平均下跌12%。

奧克蘭市長Libby Schaaf說:”我想強調這趨勢令人鼓舞,有賴社區主導的倡議,與社區合作維持治安。”

警方又表示,從2012年實施的停止槍火計劃(Ceasefire Strategy)有顯著成效,令兇殺案和槍擊案都有下降。

Ceasefire部門隊長Ersie Joyner說:”過去28年,我們想消除幫派但不成功,最近6年我們要做的是杜絕幫派暴力,我們想取締暴力犯罪者,但更重要的是接納那些想另覓出路的人。”

報告又指,去年的嚴重襲擊案有3,006宗,上升了5%,強姦案下跌了12%,搶劫案都微跌1%。

爆竊案一共有1,0107宗,整體下跌22%,其中汽車爆竊和入屋爆竊案下跌了兩成多,唯獨是商店爆竊案升了近四成多,有591宗,此外縱火案都上升了26%,有191宗。

警局局長表示,明年會為杜絕商店爆竊和縱火案制定對策,以及增聘警員,不過重點依然是打擊槍案。

奧克蘭警察局局長Anne Kirkpatrick說:”2019年,我們首要聚焦於減少槍械暴力罪案。”

至於在奧克蘭華埠所在的第二分區,整體罪案數字下跌24%,包括搶劫、入屋盜竊和汽車爆竊案都有下跌,但是強姦案和商店爆竊案就升了近三成。

