風暴週末吹襲灣區 料降大雨刮大風

【KTSF 陳令楠報導】

灣區在本週開年之初，經歷了寒冷又乾燥的天氣後，將迎來一股風暴，預計將出現強風以及大面積降雨。

國家氣象局預測，週六凌晨至週日早上，灣區將會下雨，週六早上降雨面積廣，可能會出現短暫的大雨。

到了週六下午與晚上，就會轉為陣雨，期間亦可能出現雷暴雨，還有機會下雹。

同時，週六全日，灣區亦將吹大風，由南面而來的大風，吹向整個灣區，沿海及海拔較高地區風力最大。

強風加上大雨，在這種天氣狀況下，部分路面可能出現水浸，或將影響司機駕駛，當局提醒民眾，注意一些可能出現的情況，比如停電與倒塌的樹木等。

而下週中，灣區將迎來第二輪降雨，目前未知兩輪降雨是否會影響於南灣Levi’s球場舉行的NCAA大學美式足球全國錦標決賽。

另外，灣區以北的，Sierra Nevada山區，亦會迎來一輪降雪，將持續至週日凌晨。

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