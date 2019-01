風暴週末吹襲灣區 料降大雨刮大風

【KTSF 陳令楠報導】

灣區在本週開年之初,經歷了寒冷又乾燥的天氣後,將迎來一股風暴,預計將出現強風以及大面積降雨。

國家氣象局預測,週六凌晨至週日早上,灣區將會下雨,週六早上降雨面積廣,可能會出現短暫的大雨。

到了週六下午與晚上,就會轉為陣雨,期間亦可能出現雷暴雨,還有機會下雹。

同時,週六全日,灣區亦將吹大風,由南面而來的大風,吹向整個灣區,沿海及海拔較高地區風力最大。

強風加上大雨,在這種天氣狀況下,部分路面可能出現水浸,或將影響司機駕駛,當局提醒民眾,注意一些可能出現的情況,比如停電與倒塌的樹木等。

而下週中,灣區將迎來第二輪降雨,目前未知兩輪降雨是否會影響於南灣Levi’s球場舉行的NCAA大學美式足球全國錦標決賽。

另外,灣區以北的,Sierra Nevada山區,亦會迎來一輪降雪,將持續至週日凌晨。

