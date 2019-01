Moscone中心擴建完工 南棟大廰以李孟賢命名（視頻）

【KTSF古琳嘉報導】

舊金山市中心的Moscone Center會展中心擴建工程完工,並在週四隆重重新開幕,舊金山市長布里德(London Breed)並宣布將會展中心南棟的大廰命名為李孟賢紀念大廳。

舊金山市中心的Moscone Center會展中心完成大規模擴建之後,週四重新隆重開幕,擴建後的空間,比原先大了約一倍,可以容納更多人在此舉行會議或展覽。

舊金山旅遊協會會長兼總裁Joe D’Alessandro說:”Moscone會展中心現在有50.4萬呎連續的會議空間,幾乎是原來面積的一倍,包括一個全新沒有柱子的5萬呎宴會廳,是完美的大型演講和宴會場地。”

舊金山市長布里德希望,重新開幕後的Moscone Center,可以吸引更多遊客,並且增加就業,不過談到舉辦大型會議或旅遊,不少人可能會因為無家可歸者問題卻步,布里德也做出回應。

布里德說:”我們知道必須因應無家可歸、住房,還有其他會影響旅遊業的問題,我承諾會做出投資,不僅讓遊客有很好的體驗,也要顧到本地居民。”

活動最令人驚喜的環節,就是布里德宣布將Moscone Center南棟大廳,命名為李孟賢市長紀念大廳。

李孟賢的遺孀林進敏也來到會場分享這個喜悅,林進敏婉拒媒體採訪,但私下向本台記者表示,非常欣慰至今還有這麼多人記得並懷念李孟賢市長,她眼眶泛紅但仍開心的在紀念牌前拍照留念。

Moscone Center分為南棟、北棟和西棟,擴建工程一半新建,一半則是翻新,還重新建造一個連接南北棟的天橋,最大亮點就是結合許多環保的設計。

D’Alessandro說:”全部用電的20%將由建築物屋頂的太陽能板發電,水也會循環再用,整個建築有很多元素,重點都是要確保它是對環境可持續性的。”

這些設計也使得Moscone Center成為全國第一個符合白金級LEED環保標準的會展中心,由於施工期間仍要照常營運,又要維持道路通行,更是增添了工程的複雜度。

D’Alessandro說:”我們7年前開始這項目,預算超過5億美元,當時就說要在2019年初開幕,7年後的今天,2019年1月3日我們做到了,如期完工並依照預算,對於這樣規模和複雜的計畫,這是個非常重要的任務,我們非常興奮來慶祝。”

為慶祝週四的開幕,職籃金州勇士隊和職棒舊金山巨人隊,還特別展出冠軍獎盃,供民眾合影留念。

