Moscone中心擴建完工 南棟大廰以李孟賢命名（視頻）

【KTSF古琳嘉報導】

舊金山市中心的Moscone Center會展中心擴建工程完工，並在週四隆重重新開幕，舊金山市長布里德（London Breed）並宣布將會展中心南棟的大廰命名為李孟賢紀念大廳。

舊金山市中心的Moscone Center會展中心完成大規模擴建之後，週四重新隆重開幕，擴建後的空間，比原先大了約一倍，可以容納更多人在此舉行會議或展覽。

舊金山旅遊協會會長兼總裁Joe D’Alessandro說：”Moscone會展中心現在有50.4萬呎連續的會議空間，幾乎是原來面積的一倍，包括一個全新沒有柱子的5萬呎宴會廳，是完美的大型演講和宴會場地。”

舊金山市長布里德希望，重新開幕後的Moscone Center，可以吸引更多遊客，並且增加就業，不過談到舉辦大型會議或旅遊，不少人可能會因為無家可歸者問題卻步，布里德也做出回應。

布里德說：”我們知道必須因應無家可歸、住房，還有其他會影響旅遊業的問題，我承諾會做出投資，不僅讓遊客有很好的體驗，也要顧到本地居民。”

活動最令人驚喜的環節，就是布里德宣布將Moscone Center南棟大廳，命名為李孟賢市長紀念大廳。

李孟賢的遺孀林進敏也來到會場分享這個喜悅，林進敏婉拒媒體採訪，但私下向本台記者表示，非常欣慰至今還有這麼多人記得並懷念李孟賢市長，她眼眶泛紅但仍開心的在紀念牌前拍照留念。

Moscone Center分為南棟、北棟和西棟，擴建工程一半新建，一半則是翻新，還重新建造一個連接南北棟的天橋，最大亮點就是結合許多環保的設計。

D’Alessandro說：”全部用電的20%將由建築物屋頂的太陽能板發電，水也會循環再用，整個建築有很多元素，重點都是要確保它是對環境可持續性的。”

這些設計也使得Moscone Center成為全國第一個符合白金級LEED環保標準的會展中心，由於施工期間仍要照常營運，又要維持道路通行，更是增添了工程的複雜度。

D’Alessandro說：”我們7年前開始這項目，預算超過5億美元，當時就說要在2019年初開幕，7年後的今天，2019年1月3日我們做到了，如期完工並依照預算，對於這樣規模和複雜的計畫，這是個非常重要的任務，我們非常興奮來慶祝。”

為慶祝週四的開幕，職籃金州勇士隊和職棒舊金山巨人隊，還特別展出冠軍獎盃，供民眾合影留念。

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