【KTSF】

東灣Fremont市880公路的北行路段,週五凌晨有路人被車撞死,涉案司機不顧而去,車禍導致北行所有行車線一度全線封閉,交通大受影響。

加州公路巡警稱,事發於凌晨3時36分左右,地點在南Fremont大道以南,一輛汽車撞上一名路人,之後不顧而去。

事發後,當局一度封閉北行所有行車線約3小時進行調查,至清晨6時46分才重開。

