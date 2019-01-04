佛州車禍釀7死 遇害5童正前赴迪士尼樂園

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佛羅里達州北部的75號州際公路週四發生致命車禍，車禍涉及5輛汽車，被撞的其中一輛教會廂型車當時正前往迪士尼樂園途中，車上5名幼童喪命，另外兩輛大貨車的兩名司機也死亡，車禍還有至少8人受傷。

一輛大貨車首先與一輛汽車相撞，兩車越過公路分隔欄，撞上另一輛大貨車和廂型車，兩車接著起火焚燒，之後第5輛汽車駛至，撞上之前飛彈出車外的乘客和汽車殘件。

警方稱，約有50加侖柴油在車禍現場漏出，火勢一發不可收拾。

廂型車是從路易斯安那州出發，隸屬Avoyelles教會，正前往佛州迪士尼樂園。

2012年1月，Alachua縣的75號公路也曾發生一宗重大致命車禍，造成11人死亡，事發時公路被濃霧籠罩，觸發多車連環相撞。

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