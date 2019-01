佛州車禍釀7死 遇害5童正前赴迪士尼樂園

【KTSF】

佛羅里達州北部的75號州際公路週四發生致命車禍,車禍涉及5輛汽車,被撞的其中一輛教會廂型車當時正前往迪士尼樂園途中,車上5名幼童喪命,另外兩輛大貨車的兩名司機也死亡,車禍還有至少8人受傷。

一輛大貨車首先與一輛汽車相撞,兩車越過公路分隔欄,撞上另一輛大貨車和廂型車,兩車接著起火焚燒,之後第5輛汽車駛至,撞上之前飛彈出車外的乘客和汽車殘件。

警方稱,約有50加侖柴油在車禍現場漏出,火勢一發不可收拾。

廂型車是從路易斯安那州出發,隸屬Avoyelles教會,正前往佛州迪士尼樂園。

2012年1月,Alachua縣的75號公路也曾發生一宗重大致命車禍,造成11人死亡,事發時公路被濃霧籠罩,觸發多車連環相撞。

