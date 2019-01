眾議院通過民主黨撥款法案 參議院料否決

【i-CABLE】

美國國會展開新會期,眾議院通過民主黨提出不包括邊境圍牆費用的撥款議案,但預料不會獲得參議院通過,聯邦政府局部停擺的僵局未有解決跡象。

重掌眾議院的民主黨提出臨時撥款予國土安全部運作至2月初的議案順利獲得通過,並有5名共和黨眾議院議員倒戈支持,但議案不包括特朗普總統要求興建新邊境圍牆的56億美元。

眾議院亦通過民主黨的另一項議案,撥款予農業、內政、房屋等多個受停擺影響的政府部門,直至今個財政年度完結。

不過白宮表明會否決這兩項議案,強調政府一直致力與國會合作,尋求重開政府機構,但不能接受議案,忽視邊境安全的緊急需求,反而為無謂的計劃提供不必要資金。

至於繼續控制參議院的共和黨亦早已表示不會通過總統不肯簽署的議案。

不過兩黨領袖在國會新一屆會期開始都表示期望雙方能合作,8年前當過議長、民主黨的普洛西以過半數220票再度當選議長,她在會期展開前一天接受全國廣播公司訪問時指,視乎特別檢察官穆勒的調查進度,不排除會提出彈劾特朗普。

