華裔捷運乘客見義勇為 錄像報警協助逮捕持槍疑犯（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

新年大除夕夜，東灣Fremont市一名華裔居民，在灣區捷運（BART）上發現有人持槍，於是錄影後打911報警，警方隨後在舊金山Powell站將持槍的人逮捕，帶大家認識這位見義勇為的華裔劉磊。

大除夕晚上8點左右，住在Fremont的劉磊，搭捷運從東灣到舊金山準備觀看跨年煙花匯演。

列車抵達Hayward後，他看到一名非洲裔青年手提一個大袋子，身上還斜背一個大跨包走進車廂。

列車繼續前行，該名非洲裔青年分別從兩個包中掏出兩把上膛的手槍，然後插進腰間並跳了幾下，確認手槍不會掉下來，這些畫面都被劉磊和其他一些乘客看到。

劉磊說：”事實上我也挺害怕的，當時挺害怕的，我想說這小子看到我是華人，會不會拿槍指著我，搶我的東西呢？”

劉磊說，有些害怕的乘客，紛紛提前下車躲避危險，他雖然害怕但表現鎮定，為了留下證據，他將手機放在兩腿之間，錄下持槍者的樣子。

為了不引起疑心，劉磊並沒有和持槍者有眼神接觸，到了Powell站，持槍者仍沒有下車，劉磊於是在下車後通報列車司機。

劉磊說：”迅速跑到司機位置，我就敲她的玻璃，司機是一個女生，人很好，請問有甚麼事，我說，新年快樂，我要跟你說一個事情，車廂裡面第三節車廂有一個黑人，年輕人帶了兩把槍，她一聽很害怕，我就拿出手機打911了。”

女司機也同時向警方及捷運報警，約4分鐘後，20多名警員帶著兩隻警犬來到車站，迅速展開逮捕行動，乘客見狀都很驚慌。

劉磊說：”就像電影大片一樣，甚至比那個更恐怖，我給他看了照片以後，警察扔下我迅速跑過去，就聽見大喊一聲，聲音很大，一群人一塊喊。”

還沒反應過來的持槍者，在車廂內束手就擒，透過這次事件，劉磊建議，若遇可疑事件仍要即時報警，但在處理和反應上要冷靜和機智，在不被涉案者發覺的情況下，拍下其樣貌或視頻。

劉磊說：”其時就是一個電話，也可能就是耽誤你，3分鐘或5分鐘行程，其時這可能幫助很多人，在一些財務損失，生命危險上面，可能會幫助很多的人。”

在Fremont開修車行的劉磊，之前也曾因遇到偷車賊而兩次報警，最後協助警方抓到疑犯。

他說，作為公民就應該有公民意識和責任，警方這次成功在捷運站逮捕持槍者後，打算表彰劉磊，但都被劉磊婉拒。

劉磊說：”沒有人在榮譽面前不想要，但我個人認為沒有太大意義，因為甚麼呢？因為這是公民權利，我們行使完權利了，我個人認為夠了。”

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