華裔捷運乘客見義勇為 錄像報警協助逮捕持槍疑犯（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

新年大除夕夜,東灣Fremont市一名華裔居民,在灣區捷運(BART)上發現有人持槍,於是錄影後打911報警,警方隨後在舊金山Powell站將持槍的人逮捕,帶大家認識這位見義勇為的華裔劉磊。

大除夕晚上8點左右,住在Fremont的劉磊,搭捷運從東灣到舊金山準備觀看跨年煙花匯演。

列車抵達Hayward後,他看到一名非洲裔青年手提一個大袋子,身上還斜背一個大跨包走進車廂。

列車繼續前行,該名非洲裔青年分別從兩個包中掏出兩把上膛的手槍,然後插進腰間並跳了幾下,確認手槍不會掉下來,這些畫面都被劉磊和其他一些乘客看到。

劉磊說:”事實上我也挺害怕的,當時挺害怕的,我想說這小子看到我是華人,會不會拿槍指著我,搶我的東西呢?”

劉磊說,有些害怕的乘客,紛紛提前下車躲避危險,他雖然害怕但表現鎮定,為了留下證據,他將手機放在兩腿之間,錄下持槍者的樣子。

為了不引起疑心,劉磊並沒有和持槍者有眼神接觸,到了Powell站,持槍者仍沒有下車,劉磊於是在下車後通報列車司機。

劉磊說:”迅速跑到司機位置,我就敲她的玻璃,司機是一個女生,人很好,請問有甚麼事,我說,新年快樂,我要跟你說一個事情,車廂裡面第三節車廂有一個黑人,年輕人帶了兩把槍,她一聽很害怕,我就拿出手機打911了。”

女司機也同時向警方及捷運報警,約4分鐘後,20多名警員帶著兩隻警犬來到車站,迅速展開逮捕行動,乘客見狀都很驚慌。

劉磊說:”就像電影大片一樣,甚至比那個更恐怖,我給他看了照片以後,警察扔下我迅速跑過去,就聽見大喊一聲,聲音很大,一群人一塊喊。”

還沒反應過來的持槍者,在車廂內束手就擒,透過這次事件,劉磊建議,若遇可疑事件仍要即時報警,但在處理和反應上要冷靜和機智,在不被涉案者發覺的情況下,拍下其樣貌或視頻。

劉磊說:”其時就是一個電話,也可能就是耽誤你,3分鐘或5分鐘行程,其時這可能幫助很多人,在一些財務損失,生命危險上面,可能會幫助很多的人。”

在Fremont開修車行的劉磊,之前也曾因遇到偷車賊而兩次報警,最後協助警方抓到疑犯。

他說,作為公民就應該有公民意識和責任,警方這次成功在捷運站逮捕持槍者後,打算表彰劉磊,但都被劉磊婉拒。

劉磊說:”沒有人在榮譽面前不想要,但我個人認為沒有太大意義,因為甚麼呢?因為這是公民權利,我們行使完權利了,我個人認為夠了。”

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。