【KTSF 黃候彬報導】

加拿大官員證實,自上個月1號至今,中國曾扣留13名加拿大公民。

上個月1號當日,加拿大應美國要求,拘捕華為財務長孟晚舟,加拿大全球事務部發言人說,自那日起,一共有13個加拿大公民被中國當局拘留,當中8個已獲得釋放。

被拘留的人中,最令人關注的是前加拿大外交官康明凱和商人邁克爾,加拿大已向中國提出嚴交涉,美國就指中國任意拘留外國人。

該名加拿大官員也透露,目前中國拘留大約200名加拿大公民,涉及各種理由,他們正面對司法程序。

