【KTSF】

服務東灣地區的公共交通AC Transit,週二開始加票價,舊金山紀事報報導指出,市民搭巴士過海,車資可能貴過開車。

今年1月1日開始,搭乘AC Transit 巴士穿越海灣大橋的車資是5.5元,這意味著比起非繁忙時間開車要支付的5元過橋費,坐巴士反而更貴。

這次調漲票價是AC Transit 5年漲價3次方案的第一次調整,用來支付服務改善項目,以及Transbay轉運中心的資本開支 。

這次票價調漲1元,明年會再漲50美分,另外2022年要再漲50美分,屆時過橋的乘客,票價將是6.5元。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。