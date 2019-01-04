流感蔓延至全美19州 兒童死亡病例急增

【KTSF 張麗月報導】

聯邦疾控中心（CDC）表示，現時流感蔓延至全美19個州，而且病毒傳播得很快，其中H1N1流感病毒，對兒童的攻擊最為明顯，兒童因流感而死亡的個案，也以兩位數字上升。

住在蒙大拿州的6歲女童Alison，大概一個月前因流感而死亡，女童由初發病開始，不足兩天就不治身亡。

女童的媽媽Crystal White Shield叫其他父母留意子女感染流感，不能掉以輕心。

Shield說：”這病攻擊她很厲害和很快，拿她的命，令人措手不及。”

CDC表示，流感傳播越來越厲害，上星期9個州有流感蔓延，現時增加到19個州，流感非常活躍，至今有13名兒童因流感而死亡，這些兒童感染的是H1N1流感。

病毒傳播得很快，這些死亡的兒童，約有一半人原先都是健康的。

而去年因流感死亡的兒童，有八成並無接種流感疫苗。

流感季節還有幾個月時間，現時打流感針還未太遲。

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