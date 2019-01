流感蔓延至全美19州 兒童死亡病例急增

【KTSF 張麗月報導】

聯邦疾控中心(CDC)表示,現時流感蔓延至全美19個州,而且病毒傳播得很快,其中H1N1流感病毒,對兒童的攻擊最為明顯,兒童因流感而死亡的個案,也以兩位數字上升。

住在蒙大拿州的6歲女童Alison,大概一個月前因流感而死亡,女童由初發病開始,不足兩天就不治身亡。

女童的媽媽Crystal White Shield叫其他父母留意子女感染流感,不能掉以輕心。

Shield說:”這病攻擊她很厲害和很快,拿她的命,令人措手不及。”

CDC表示,流感傳播越來越厲害,上星期9個州有流感蔓延,現時增加到19個州,流感非常活躍,至今有13名兒童因流感而死亡,這些兒童感染的是H1N1流感。

病毒傳播得很快,這些死亡的兒童,約有一半人原先都是健康的。

而去年因流感死亡的兒童,有八成並無接種流感疫苗。

流感季節還有幾個月時間,現時打流感針還未太遲。

