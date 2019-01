美國更新對中國旅遊警示 指中國可能任意執法

【i-CABLE】

美國國務院更新對中國的旅遊警示,指中國可能任意執法,更可能透過禁止美國公民離境,迫使當事人配合調查,甚或利用他們誘使其他人從海外返國,提醒在中國的美國公民提高警覺。

美國國務院周四更新對中國的旅遊警示,警戒級別維持在二級,但除了與去年年初更新的旅遊警示一樣,提醒美國公民要小心中方任意執行當地法律,並對中美雙重國籍人士施加特別限制之外,今年的警示加入新的警告,指中國當局可能運用廣泛權力,實施出境禁令,阻止美國公民離開中國,有時可能將美國公民扣留在當地多年,以強迫他們配合中國的調查,協助以對方有利方式解決民事糾紛,甚至利用他們、引誘其他人從海外回國。

警示指,很多時美國公民在嘗試離境時,才會知道被禁出境,又沒法知道禁令維持多久,期間更受到滋擾和恐嚇,被拘留期間也可能無法接觸美國使館求助,犯了什麼事也不清楚,亦可能會被指涉及”國家安全”而被長期審問或拘留。

美國國務院提醒國民有可能會因為發送批評中國政府的私人電子訊息,而被拘留或驅逐出境。警示亦提到,新疆和西藏經常有額外的安檢措施,亦可能臨時實施宵禁或旅遊限制等,美國公民要時刻提高警覺。

美國今次更新旅遊警示,正值加拿大應美國要求,上月拘捕華為副董事長孟晚舟,她現時正在保釋。中國其後拘捕兩名加拿大公民,最高人民檢察院近日指二人毫無疑問違反中國法律。

