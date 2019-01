特朗普與國會兩黨領袖會談無突破 聯邦政府續停擺

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統與國會兩黨領袖,週三在白宮閉門會談沒突破,聯邦政府繼續局部停擺。

特朗普與國會兩黨8名領袖激烈爭辯新一年度開支預算案,應撥多少圍牆費,民主黨人提出的開支法案,並不包含特朗普所要求的圍牆撥款,多名資深共和黨議員說,民主黨人似乎無興趣聆聽國土安全部長Kirstjen Nielsen的匯報。

參議院民主黨領袖舒默,更疑似故意打斷Nielsen發言,會後舒默向媒體指出,特朗普拿聯邦政府做人質,而眾議院民主黨領袖普洛西也堅持不會有建牆費。

而眾議院共和黨領袖Kevin McCarthy就透露,現時美墨邊境的確存在危機,他說週二就發生暴徒衝擊,他所指的事件是在元旦日,邊防人員施放催淚氣體,驅散150名尋求庇護者。

特朗普週三在白宮舉行新一年首次內閣會議時,繼續堅持任何開支法案,都必須要有圍牆費。

記者問特朗普想維持政府停擺多久?

特朗普回答說:”多久就多久,我準備好了,我相信國民認為我做得對。”

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。