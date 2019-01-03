特朗普與國會兩黨領袖會談無突破 聯邦政府續停擺

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統與國會兩黨領袖，週三在白宮閉門會談沒突破，聯邦政府繼續局部停擺。

特朗普與國會兩黨8名領袖激烈爭辯新一年度開支預算案，應撥多少圍牆費，民主黨人提出的開支法案，並不包含特朗普所要求的圍牆撥款，多名資深共和黨議員說，民主黨人似乎無興趣聆聽國土安全部長Kirstjen Nielsen的匯報。

參議院民主黨領袖舒默，更疑似故意打斷Nielsen發言，會後舒默向媒體指出，特朗普拿聯邦政府做人質，而眾議院民主黨領袖普洛西也堅持不會有建牆費。

而眾議院共和黨領袖Kevin McCarthy就透露，現時美墨邊境的確存在危機，他說週二就發生暴徒衝擊，他所指的事件是在元旦日，邊防人員施放催淚氣體，驅散150名尋求庇護者。

特朗普週三在白宮舉行新一年首次內閣會議時，繼續堅持任何開支法案，都必須要有圍牆費。

記者問特朗普想維持政府停擺多久？

特朗普回答說：”多久就多久，我準備好了，我相信國民認為我做得對。”

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