抵稅優惠將減半 Tesla宣布電動車統一減價兩千元（視頻）

【KTSF 鄭麗娜報導】

Tesla週三公布去年第四季度比第三季度的歷史最高產量高出8%,而去年Tesla交付了近25萬輛汽車,Tesla宣布,今年Model3、Model S和Model X在美國的售價統一降價2,000元。

數據顯示,Tesla在去年第四季度,產量增長至86,555輛,其中有61,394輛 Model 3S。

第四季度,Tesla有超過4分之3的Model 3訂單來自新客戶,而非早期的預定者,這說明Model 3對消費者的吸引力正在擴大。

Tesla在第四季度,每天交貨近1,000輛汽車,2018年共交付了245,240輛車,包括145,846 輛Model 3S,99,394 輛Model S和X。

由於2018年Tesla的電動車銷量超過20萬,按照美國聯邦政府的電動車稅務優惠政策,Tesla電動車的稅務優惠將從2018年的7,500元,下降至今年上半年的3,750元,到7月時稅務優惠將縮減至1,875美元,之後會完全消失。

雖然產能和交付再創新高,但數據仍不及市場預期。

有分析師認為,Tesla讓市場失望,Model3的交付量低於市場預期,認為Tesla在今年不會有盈利。

