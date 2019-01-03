抵稅優惠將減半 Tesla宣布電動車統一減價兩千元（視頻）

【KTSF 鄭麗娜報導】

Tesla週三公布去年第四季度比第三季度的歷史最高產量高出8%，而去年Tesla交付了近25萬輛汽車，Tesla宣布，今年Model3、Model S和Model X在美國的售價統一降價2,000元。

數據顯示，Tesla在去年第四季度，產量增長至86,555輛，其中有61,394輛 Model 3S。

第四季度，Tesla有超過4分之3的Model 3訂單來自新客戶，而非早期的預定者，這說明Model 3對消費者的吸引力正在擴大。

Tesla在第四季度，每天交貨近1,000輛汽車，2018年共交付了245,240輛車，包括145,846 輛Model 3S，99,394 輛Model S和X。

由於2018年Tesla的電動車銷量超過20萬，按照美國聯邦政府的電動車稅務優惠政策，Tesla電動車的稅務優惠將從2018年的7,500元，下降至今年上半年的3,750元，到7月時稅務優惠將縮減至1,875美元，之後會完全消失。

雖然產能和交付再創新高，但數據仍不及市場預期。

有分析師認為，Tesla讓市場失望，Model3的交付量低於市場預期，認為Tesla在今年不會有盈利。

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