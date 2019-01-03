聖荷西2018年暴力罪案不減反增（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

聖荷西水星報報導指出，根據2018年最新數據，奧克蘭、舊金山、加州乃至全國，暴力犯罪率都出現下降，不過聖荷西市卻不減反增，其中搶劫罪案更增加近兩成。

聖荷西水星報報導指，聖荷西的暴力犯罪案件去年增加了6%，其中又以搶劫罪案增幅最大，預計成長近19%，而強姦案件增幅則為2%。

不過兇殺案則從2017年的32宗，下降至27宗。

至於財物罪案方面則上漲約3%，主要是受到爆竊案件激增影響，去年光是報竊案件就超過4,500宗，比前年成長17%。

對此，聖荷西市警局局長Eddie Garcia再度呼籲市府重建警力，自從2008年經濟衰退以來，聖荷西警員人數就不斷下降，衰退之前的高峰，聖荷西市警局一度有1,400名警力，到了2016年只剩下900人，現在則略為回升至1,000人左右。

Garcia認為，如果警力能恢復到1,400人，相信能大幅改善治安。

一份去年公布的聖荷西市府審計報告顯示，人手短缺導致警員接報後到場的時間較慢，以第一優先的暴力罪案和緊急狀況來說，反應時間為9.2分鐘，遠多於6分鐘的目標時間。

聖荷西市長Sam Liccardo說，他相信市府能處理好暴力犯罪問題，包括已經重整警察部門，也有數十人正在警察學院受訓。

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