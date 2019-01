聖荷西2018年暴力罪案不減反增（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

聖荷西水星報報導指出,根據2018年最新數據,奧克蘭、舊金山、加州乃至全國,暴力犯罪率都出現下降,不過聖荷西市卻不減反增,其中搶劫罪案更增加近兩成。

聖荷西水星報報導指,聖荷西的暴力犯罪案件去年增加了6%,其中又以搶劫罪案增幅最大,預計成長近19%,而強姦案件增幅則為2%。

不過兇殺案則從2017年的32宗,下降至27宗。

至於財物罪案方面則上漲約3%,主要是受到爆竊案件激增影響,去年光是報竊案件就超過4,500宗,比前年成長17%。

對此,聖荷西市警局局長Eddie Garcia再度呼籲市府重建警力,自從2008年經濟衰退以來,聖荷西警員人數就不斷下降,衰退之前的高峰,聖荷西市警局一度有1,400名警力,到了2016年只剩下900人,現在則略為回升至1,000人左右。

Garcia認為,如果警力能恢復到1,400人,相信能大幅改善治安。

一份去年公布的聖荷西市府審計報告顯示,人手短缺導致警員接報後到場的時間較慢,以第一優先的暴力罪案和緊急狀況來說,反應時間為9.2分鐘,遠多於6分鐘的目標時間。

聖荷西市長Sam Liccardo說,他相信市府能處理好暴力犯罪問題,包括已經重整警察部門,也有數十人正在警察學院受訓。

