舊金山無家可歸者住RV休旅車引發衛生問題（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山愈來愈多無家可歸者住在RV休旅車上，幾乎每個社區都會見到這些車的蹤影，有市民投訴休旅車造成衛生和噪音問題，市府有什麼對策呢？

相信住在舊金山的居民，對街上這些休旅車一點也不陌生，在舊金山州立大學附近停泊了很多休旅車，Mario一家三口住在其中一架。

他表示，曾經在舊金山住了19年，因為物價貴、房租貴，所以搬去德州休斯敦，但休斯敦氣候不好，後來就搬去洛杉磯。

Mario指出，洛杉磯的生活都不錯，不過始終最喜歡舊金山，最後又回到原點。

Mario說：”現在我住在這裡，之前我住在公寓裏，當從洛杉磯回來後發現，舊金山租金太貴。”

Mario表示，自己有正職，住在休旅車上已經有幾個月，最初是有點難適應，不過習慣了就覺得車上除了無房間，所有設備都齊全，他亦滿意現在的生活。

Mario又表示，街坊對他很友善，不覺得在車上生活對其他人造成任何困擾。

Mario說：”不會，我不會打擾任何人，住在附近的人，我們只在早上碰到面，他們經過，我們都會打招呼。”

這一區有市民表示，體諒住在休旅車的人，亦不認為他們造成滋擾。

Imani說：”我覺得可能是學生，或者其他人覺得這裡的租金太貴，所以住在車上，他們負擔不起房屋，我不認為他們影響到我，我住的社區都有，不是太大輛，有人住在裡面，他非常負責任和安靜，沒有留下任何垃圾或製造噪音，我不介意他們住在車上。”

不過Portola區，有華裔居民覺得衛生環境變差，訪谷區水庫旁邊這一條街，這一日就停泊了近十輛這些休旅車。

有居民說，路過時嗅到他們的大小便，不好受。

亦有居民投訴，這些車時不時都會造成噪音。

舊金山市參事盧凱莉近幾個月接到很多關於休旅車的投訴，擔心衛生及治安問題。

根據10月份的統計顯示，舊金山住宿的休旅車有432輛，比去年增加12%。

盧凱莉因此提出法案，規定市府在6個月內找出空地，設立多個專門為休旅車住客而設的臨時無家可歸者支援中心，讓休旅車停泊。

支援中心必須有廁所和浴室，以及有職員為合資格的人申請福利和各種服務。

不過，市長布里德（London Breed）反對。

布里德說：”我們不想有市民住在車上，我們要找出解決辦法，讓他們離開休旅車，因此重點並不在於提供空地，而是讓他們放棄住在車上，最終幫他們找到房屋。”

布里德指，她正與市參事安世輝及蒲慧理合作，直接與住在休旅車上的人溝通，了解他們住在車上的原因，市府已接觸過不少人，正研究不同方法，引渡他們進入支援中心及房屋，不過這個過程需要時間，不能夠強制進行。

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