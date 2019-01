舊金山無家可歸者住RV休旅車引發衛生問題（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山愈來愈多無家可歸者住在RV休旅車上,幾乎每個社區都會見到這些車的蹤影,有市民投訴休旅車造成衛生和噪音問題,市府有什麼對策呢?

相信住在舊金山的居民,對街上這些休旅車一點也不陌生,在舊金山州立大學附近停泊了很多休旅車,Mario一家三口住在其中一架。

他表示,曾經在舊金山住了19年,因為物價貴、房租貴,所以搬去德州休斯敦,但休斯敦氣候不好,後來就搬去洛杉磯。

Mario指出,洛杉磯的生活都不錯,不過始終最喜歡舊金山,最後又回到原點。

Mario說:”現在我住在這裡,之前我住在公寓裏,當從洛杉磯回來後發現,舊金山租金太貴。”

Mario表示,自己有正職,住在休旅車上已經有幾個月,最初是有點難適應,不過習慣了就覺得車上除了無房間,所有設備都齊全,他亦滿意現在的生活。

Mario又表示,街坊對他很友善,不覺得在車上生活對其他人造成任何困擾。

Mario說:”不會,我不會打擾任何人,住在附近的人,我們只在早上碰到面,他們經過,我們都會打招呼。”

這一區有市民表示,體諒住在休旅車的人,亦不認為他們造成滋擾。

Imani說:”我覺得可能是學生,或者其他人覺得這裡的租金太貴,所以住在車上,他們負擔不起房屋,我不認為他們影響到我,我住的社區都有,不是太大輛,有人住在裡面,他非常負責任和安靜,沒有留下任何垃圾或製造噪音,我不介意他們住在車上。”

不過Portola區,有華裔居民覺得衛生環境變差,訪谷區水庫旁邊這一條街,這一日就停泊了近十輛這些休旅車。

有居民說,路過時嗅到他們的大小便,不好受。

亦有居民投訴,這些車時不時都會造成噪音。

舊金山市參事盧凱莉近幾個月接到很多關於休旅車的投訴,擔心衛生及治安問題。

根據10月份的統計顯示,舊金山住宿的休旅車有432輛,比去年增加12%。

盧凱莉因此提出法案,規定市府在6個月內找出空地,設立多個專門為休旅車住客而設的臨時無家可歸者支援中心,讓休旅車停泊。

支援中心必須有廁所和浴室,以及有職員為合資格的人申請福利和各種服務。

不過,市長布里德(London Breed)反對。

布里德說:”我們不想有市民住在車上,我們要找出解決辦法,讓他們離開休旅車,因此重點並不在於提供空地,而是讓他們放棄住在車上,最終幫他們找到房屋。”

布里德指,她正與市參事安世輝及蒲慧理合作,直接與住在休旅車上的人溝通,了解他們住在車上的原因,市府已接觸過不少人,正研究不同方法,引渡他們進入支援中心及房屋,不過這個過程需要時間,不能夠強制進行。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。