美國國會週四展開新一屆任期,參眾兩院的新舊議員宣誓就任,聯邦眾議院則選出普洛西(Nancy Pelosi)出任議長,成為美國首位女性第二度出任眾議院議長一職。

代表加州的普洛西,於2007年至2011年曾任議長一職,這次是她第二度出任此職,她也是美國唯一一位女性出任眾議院議長一職。

在去年11月的中期選舉,民主黨在眾議院中重奪40個議席,為過去40年最大的議席增幅,讓民主黨得以從共和黨手中奪回眾議院的掌控權,參議院則仍然由共和黨控制。

