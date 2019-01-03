奧克蘭少年騎自行車被車撞倒拖行 司機不顧而去

January 3, 2019 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF】

東灣奧克蘭市（屋崙）一名14歲少年，週三騎單車時被車撞倒，更被拖行了4個街口，少年情況危殆，而涉事汽車司機撞人後不顧而去，警方呼籲涉事司機自首。

奧克蘭市警察局發言人Johnna Watson說：”現在是時候做出正確的決定，做出正確的選擇，向警方自首，現在那名14歲的少年情況危殆，生命危在旦夕。”

警方表示，事發於週三下午12點23分，現場位於35大街1100號路段，灣區捷運（BART）Fruitvale站附近。

當時一名14歲少年在騎單車時被一輛汽車撞上，汽車不但沒有停車，還繼續行駛，將少年拖行了4個街口，最後在34大街停下。

涉事汽車上當時載有至少一名乘客，司機事後與乘客棄車逃離現場，警方隨後在案發現場附近找到涉事汽車。

受傷的少年送院治療，截至週三晚，他的情況依然危殆。

警方現正懸紅5,000元緝拿疑犯。

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