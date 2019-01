奧克蘭少年騎自行車被車撞倒拖行 司機不顧而去

【KTSF】

東灣奧克蘭市(屋崙)一名14歲少年,週三騎單車時被車撞倒,更被拖行了4個街口,少年情況危殆,而涉事汽車司機撞人後不顧而去,警方呼籲涉事司機自首。

奧克蘭市警察局發言人Johnna Watson說:”現在是時候做出正確的決定,做出正確的選擇,向警方自首,現在那名14歲的少年情況危殆,生命危在旦夕。”

警方表示,事發於週三下午12點23分,現場位於35大街1100號路段,灣區捷運(BART)Fruitvale站附近。

當時一名14歲少年在騎單車時被一輛汽車撞上,汽車不但沒有停車,還繼續行駛,將少年拖行了4個街口,最後在34大街停下。

涉事汽車上當時載有至少一名乘客,司機事後與乘客棄車逃離現場,警方隨後在案發現場附近找到涉事汽車。

受傷的少年送院治療,截至週三晚,他的情況依然危殆。

警方現正懸紅5,000元緝拿疑犯。

