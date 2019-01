【KTSF】

大家的新年願望,很多時都會想發新年財,週二晚紐約就有人實現了這個夢想。

昨晚開獎的Mega Millions,得獎號碼是57、70、34、62和44,特別號碼是14,由紐約長島Oyster Bay一間汽車修理店售出。

中獎的幸運兒一票獨得高達4.25億元獎金,得獎者至今仍未出來領獎。

