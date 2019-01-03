DMV自動服務機即日起增加多項服務（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

加州車輛管理局（DMV）表示，從現在開始，DMV的自動服務機可以辦理更多業務。

DMV自動服務機增加的服務，包括可以讓人給暫停的車輛牌照，支付重新啟用費；提交或刪除不再用車輛證明書；提交車輛保險資料等。

在此之前，這些事務只能上網、透過郵寄或電話辦理，此外，自動服務機仍會辦理車輛登記卡和車牌貼紙服務。

使用自動服務機的民眾，必須有車牌號碼，車輛身分證明的最後5個字，或使用DMV來信提供的個人身分號碼，有些顧客也可能需要提供車輛保險資料。

DMV的自動服務機目前在全加州有150多個，分佈在部分DMV辦事處、超市以及公共圖書館，這些機器接受信用卡、現金卡及現金。

查找DMV自動服務機的地點，可到DMV網站查詢，網址：https://www.dmv.ca.gov/portal/dmv

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。