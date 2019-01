DMV自動服務機即日起增加多項服務（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

加州車輛管理局(DMV)表示,從現在開始,DMV的自動服務機可以辦理更多業務。

DMV自動服務機增加的服務,包括可以讓人給暫停的車輛牌照,支付重新啟用費;提交或刪除不再用車輛證明書;提交車輛保險資料等。

在此之前,這些事務只能上網、透過郵寄或電話辦理,此外,自動服務機仍會辦理車輛登記卡和車牌貼紙服務。

使用自動服務機的民眾,必須有車牌號碼,車輛身分證明的最後5個字,或使用DMV來信提供的個人身分號碼,有些顧客也可能需要提供車輛保險資料。

DMV的自動服務機目前在全加州有150多個,分佈在部分DMV辦事處、超市以及公共圖書館,這些機器接受信用卡、現金卡及現金。

查找DMV自動服務機的地點,可到DMV網站查詢,網址:https://www.dmv.ca.gov/portal/dmv

