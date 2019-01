NBA球星Stephen Curry舉行免費派對 粉絲排隊取門票

【KTSF 馮政浩報導】

NBA籃球隊金州勇士超級球星Stephen Curry,週五晚上7時將在東灣奧克蘭市(屋崙)舉行音樂會,免費入場,答謝粉絲,週三早上很多人排隊取票,但有票也不一定能夠入場。

Curry週二晚在社交媒體宣布他驚喜派對在Fox Theater舉行,作為金州勇士在奧克蘭市最後球季對球迷的答謝。

週三清晨,奧克蘭市區溫度接近冰點,但不能夠阻擋Curry粉絲的熱誠,天光放亮,已經見到9街Curry的Pop-Up Store專門店人龍排到轉角,有些上班族等候一小時,寧願遲到都要取票。

店員9時開始派票,每個人最多兩張,總共派出119張票。

10分鐘之內免費票全部派完,不過細心一看票內細節,寫上“不保證入場”字眼,因為派出的入場票數目多過劇院的座位,當晚觀眾要再排隊入場,先到先得。

而其他想取得入場券的支持者,可以在週四中午到Curry專門店購物,就可以獲贈門券。

