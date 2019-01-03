NBA球星Stephen Curry舉行免費派對 粉絲排隊取門票

【KTSF 馮政浩報導】

NBA籃球隊金州勇士超級球星Stephen Curry，週五晚上7時將在東灣奧克蘭市（屋崙）舉行音樂會，免費入場，答謝粉絲，週三早上很多人排隊取票，但有票也不一定能夠入場。

Curry週二晚在社交媒體宣布他驚喜派對在Fox Theater舉行，作為金州勇士在奧克蘭市最後球季對球迷的答謝。

週三清晨，奧克蘭市區溫度接近冰點，但不能夠阻擋Curry粉絲的熱誠，天光放亮，已經見到9街Curry的Pop-Up Store專門店人龍排到轉角，有些上班族等候一小時，寧願遲到都要取票。

店員9時開始派票，每個人最多兩張，總共派出119張票。

10分鐘之內免費票全部派完，不過細心一看票內細節，寫上“不保證入場”字眼，因為派出的入場票數目多過劇院的座位，當晚觀眾要再排隊入場，先到先得。

而其他想取得入場券的支持者，可以在週四中午到Curry專門店購物，就可以獲贈門券。

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