中國嫦娥四號於月球背面著陸 創人類探月史先河

【i-CABLE】

中國月球探測器”嫦娥四號”於月球背面軟著陸,是人類探月史上的首次,並傳回首張於月球背面拍攝的相片,國家航天局形容任務開啟了人類月球探測新篇章。

由”嫦娥四號”機身的相機拍攝到著陸月球背面的一刻,經過20多日飛行,”嫦娥四號”成功創造歷史,於早上10時26分,按計劃降落於南極艾特肯盆地的馮卡門撞擊坑,成為首個在月球背面軟著陸的探測器。

於約一小時後,通過「鵲橋」中繼衛星傳回第一張近距離拍攝的月背影像圖。

“嫦娥四號”原本是5年前登月的”嫦娥三號”的備份星,硬件配置大致相同,所以降落地點就選擇了與”嫦娥三號”降落時緯度相近的地區,而由於月球自轉及環繞地球公轉的周期相同,我們只能看到月球的”正面”,對月球背面只有粗略的影像。

國家航天局相信馮卡門撞擊坑已經是月球背面較平坦的地區,不過高低起伏仍達6,000米,適合著陸點,只有”嫦娥三號”時的20份之1,”嫦娥四號”要在沒有精確的地形影像參考下,以近乎垂直的方式降落。

“嫦娥四號”之後派出探測車於月球背面開展探索,並會進行科學實驗,包括開展月球背面、中子輻射劑量、中性原子等環境研究。

科學家認為,馮卡門撞擊坑的物質成份和地質年代具有代表性,對研究月球和太陽系的早期歷史具有重要價值。

下一步、”嫦娥五號”及”嫦娥六號”的任務將會是採集月球岩石和土壤送回地球。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。