【KTSF】

香港國泰航空近日驚現超值優惠機票,部分商務艙及頭等艙,機票比經濟艙更划算。

國泰航空網站在12月31日驚現特價優惠,部分往來東南亞和北美的頭等艙及商務艙,來回機票價格最低只需675美元,價格是相同線路經濟艙的一半,也是正常高端機票的10分之1。

特價機票的出發時間為今年,大部分是由越南出發,前往北美各地。

事件很快被證實是航空公司票務出錯,國泰航空週三於社交媒體上承認出錯,但承諾會兌現這些特價機票。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。