自元旦開始,灣區7條跨灣大橋的過橋費已經加價,但有團體就此發起訴訟,假如勝訴,民眾會獲得退款。

去年6月選民投票通過3號提案,通過增加過橋費來籌集超過40億元,用在灣區的高速公路以及交通項目上,但反對者目前則提出訴訟,指這些款項是違憲稅收。

灣區過橋費管理局發言人表示,由於該訴訟,週二起加價部分的過橋費會被託管,在訴訟完畢之前,不會分配給各交通項目,假如反對者勝訴,民眾將會獲得退款。

發言人也指,使用FasTrak的民眾,退款時將會退回到FasTrak的賬戶,而使用現金付過橋費的民眾則需要以收據退款,因此提醒付現金的民眾,訴訟完結前,記得拿收據,否則可能無法獲得退款。

目前該宗訴訟暫時未有時間表。

