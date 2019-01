華爾街股市週四續跌 蘋果股價下挫一成

【KTSF 張麗月報導】

華爾街股市週四繼續大震盪,主要指數又大跌,其中Nasdaq暴跌3%。

股市震盪,主要因為科技業龍頭蘋果公司在週三收市後表示,美中貿易戰,令中國下半年開始的經濟放緩,直接令蘋果產品在中國的銷售下跌,因此蘋果需要調低第一個財季的收益預估目標,降低到840億元。

蘋果週四股價急跌一成,市值蒸發740億元,週四的跌幅是6年來最大,股價收市報142.19元,而自去年10月以來,蘋果股價已累積下滑39%。

除了蘋果之外,Intel、HP電腦和福特汽車等公司都擔心中國經濟轉差,影響國民消費,從而會拖累公司的生意。

這些不利因素,拖累美股週四大跌,收市時,道瓊斯下跌660點,跌幅達2.8%;S&P 500指數下跌62點,跌幅達2.5%;Nasdaq下跌202點,跌幅達3%。

股市大跌,資金轉往匯市避險,令日元在幾分鐘內一度升值3%,升到一美元兌104.7日元,隨後回落到一美元兌107.64日元。

日元與美國國債是市場避險工具,日元快閃升值之外,美國國債也出現價格上升,債息下跌,現時十年期債息是2.64厘,而兩年期債息就2.49厘。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。