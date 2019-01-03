華爾街股市週四續跌 蘋果股價下挫一成

【KTSF 張麗月報導】

華爾街股市週四繼續大震盪，主要指數又大跌，其中Nasdaq暴跌3%。

股市震盪，主要因為科技業龍頭蘋果公司在週三收市後表示，美中貿易戰，令中國下半年開始的經濟放緩，直接令蘋果產品在中國的銷售下跌，因此蘋果需要調低第一個財季的收益預估目標，降低到840億元。

蘋果週四股價急跌一成，市值蒸發740億元，週四的跌幅是6年來最大，股價收市報142.19元，而自去年10月以來，蘋果股價已累積下滑39%。

除了蘋果之外，Intel、HP電腦和福特汽車等公司都擔心中國經濟轉差，影響國民消費，從而會拖累公司的生意。

這些不利因素，拖累美股週四大跌，收市時，道瓊斯下跌660點，跌幅達2.8%；S&P 500指數下跌62點，跌幅達2.5%；Nasdaq下跌202點，跌幅達3%。

股市大跌，資金轉往匯市避險，令日元在幾分鐘內一度升值3%，升到一美元兌104.7日元，隨後回落到一美元兌107.64日元。

日元與美國國債是市場避險工具，日元快閃升值之外，美國國債也出現價格上升，債息下跌，現時十年期債息是2.64厘，而兩年期債息就2.49厘。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。