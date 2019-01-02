舊金山警隊招募精英 初入職警員年薪約8萬（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山警察局在過去一年從數據上分析，不論是財物盜竊案，或是兇殺案，都比2017年下降，警察局局長表示，警隊未來幾年要繼續降低罪案率，首要任務之一是招募更多警員。

舊金山警察局局長Bill Scott表示，警隊不斷有人退休，同時他亦想進一步擴大警隊的服務，因此預計未來4年間，一共要聘請多250名警員。

Scott表示，所有灣區警隊都在招聘警員，不過舊金山是州內規模最大的警隊之一，亦是灣區最大的，在工作上會有優勢，例如是工種多、有不同的單位，就連晉升的機會亦一樣較高。

Scott說：”我們有很多工種，你想做巡警，我們有十個分局，我們亦有特種部隊及海警，你想在海上工作，可以開警察船，又可以做騎警，種類很多，亦有很多的福利，這是一個多元化的警隊，亦有很多晉升的機會，相信這些理由對應徵者很重要。”

此外，局長表示，在舊金山做警員，有更多的機會以慈善的方式回饋社區，如果想令警隊生涯更有意義，就絕不能錯過舊金山警察局。

Scott說：”警員的工作並不簡單，但是很有價值的工作，我們之所以做警員，有很多原因，為什麼我們會做？我們做了很多為社區的事，如果你想要一份有意義的工作，這是一個很好的機會。”

局長透露，初入職警員的年薪約8萬元，雖然舊金山的物價很高，但這都算是一個不錯的起薪點，有興趣加入警隊的人，可以到舊金山警察局網站上查詢。

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