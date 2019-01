舊金山警隊招募精英 初入職警員年薪約8萬（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山警察局在過去一年從數據上分析,不論是財物盜竊案,或是兇殺案,都比2017年下降,警察局局長表示,警隊未來幾年要繼續降低罪案率,首要任務之一是招募更多警員。

舊金山警察局局長Bill Scott表示,警隊不斷有人退休,同時他亦想進一步擴大警隊的服務,因此預計未來4年間,一共要聘請多250名警員。

Scott表示,所有灣區警隊都在招聘警員,不過舊金山是州內規模最大的警隊之一,亦是灣區最大的,在工作上會有優勢,例如是工種多、有不同的單位,就連晉升的機會亦一樣較高。

Scott說:”我們有很多工種,你想做巡警,我們有十個分局,我們亦有特種部隊及海警,你想在海上工作,可以開警察船,又可以做騎警,種類很多,亦有很多的福利,這是一個多元化的警隊,亦有很多晉升的機會,相信這些理由對應徵者很重要。”

此外,局長表示,在舊金山做警員,有更多的機會以慈善的方式回饋社區,如果想令警隊生涯更有意義,就絕不能錯過舊金山警察局。

Scott說:”警員的工作並不簡單,但是很有價值的工作,我們之所以做警員,有很多原因,為什麼我們會做?我們做了很多為社區的事,如果你想要一份有意義的工作,這是一個很好的機會。”

局長透露,初入職警員的年薪約8萬元,雖然舊金山的物價很高,但這都算是一個不錯的起薪點,有興趣加入警隊的人,可以到舊金山警察局網站上查詢。

