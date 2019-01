【KTSF】

除夕夜,一名男子涉嫌在舊金山華埠性侵一名長者,警方已拘捕疑犯。

警方指,事發於週一下午12點36分,一名男子涉嫌在Pacific大街800號路段性侵一名長者。

警方公佈監控畫面,疑犯身穿淺灰色衫、藍色背心、黑白色褲子與鞋子。

根據警方描述,疑犯年齡介於35至40歲之間,身高介於5呎11吋至6呎1吋之間,體重約180磅,臉上留有鬍鬚。

警方週二透露,田德隆分局的警員,已在田德隆區發現疑犯,並將他拘捕。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

