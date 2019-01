舊金山華人經營麵包店贏全國大獎（視頻）

【KTSF 崔凱橋報導】

舊金山美食眾多,不過有一間麵包店,仍能鶴立雞群並取得全國大獎,而背後的麵包師傅,則是一位華裔女性,帶大家看看她的成功之路。

在舊金山Pacific Heights社區,有一間麵包店每天都大排長龍,而這間麵包店是華裔廚師Belinda Leong在5年前開的。

Belinda說:”黑芝麻口味是最受歡迎,我們每年只會製作兩次,在Kouign Amann日及農曆新年。”

Belinda認為,讓每一個客人享受自己的麵包非常重要,她也會耐心教導每位員工。

2017年,Belinda獲得全國烘焙界最高殊榮James Beard Awards,但Belinda認為,獎項不只屬於她一人,而是屬於她稱為”家人”的員工。

Belinda說:”這裡好像一個家庭,每個人都很親近,我覺得很開心,每個人都非常努力工作,我們非常努力工作,很開心看到顧客享受我們的服務。”

9年前,Belinda前往歐洲實習兩年,在麵包店免費做學徒,每天重複做著沉悶的基本工,不怕幸苦的她相信,有誠懇的態度,便可實現自己的夢想。

Belinda說:”我只知道,我要學到最多的技巧,將知識帶回家,再運用所學的大展所長。”

回國後,經過多番奮鬥,5年前她終於開了第一間屬於自己,並融匯中西文化特色的麵包店B.patisserie。

Belinda說:”我嘗試將美國、中國及法國結合,成為我的風格。”

Belinda在舊金山土生土長,父母是香港移民,她從小受家庭影響,對中國文化有濃厚的興趣,因此特意創造了一系列只有農曆新年期間才製作的麵包。

Belinda說:”因為我的中華文化背景,我創造了農歷新年的食譜,每年的農曆新年,我們會慶祝兩個星期只會製作農歷新年的麵包。”

近年韓式麵包店進駐灣區,Belinda反而獲得商家邀請,到韓國以及夏威夷開分店,下一步的大計,她是否會將麵包店擴展至香港呢?

Belinda說:”常常想擴展至香港,但我不知道,希望有一天會。”

