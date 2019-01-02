舊金山華人經營麵包店贏全國大獎（視頻）

【KTSF 崔凱橋報導】

舊金山美食眾多，不過有一間麵包店，仍能鶴立雞群並取得全國大獎，而背後的麵包師傅，則是一位華裔女性，帶大家看看她的成功之路。

在舊金山Pacific Heights社區，有一間麵包店每天都大排長龍，而這間麵包店是華裔廚師Belinda Leong在5年前開的。

Belinda說：”黑芝麻口味是最受歡迎，我們每年只會製作兩次，在Kouign Amann日及農曆新年。”

Belinda認為，讓每一個客人享受自己的麵包非常重要，她也會耐心教導每位員工。

2017年，Belinda獲得全國烘焙界最高殊榮James Beard Awards，但Belinda認為，獎項不只屬於她一人，而是屬於她稱為”家人”的員工。

Belinda說：”這裡好像一個家庭，每個人都很親近，我覺得很開心，每個人都非常努力工作，我們非常努力工作，很開心看到顧客享受我們的服務。”

9年前，Belinda前往歐洲實習兩年，在麵包店免費做學徒，每天重複做著沉悶的基本工，不怕幸苦的她相信，有誠懇的態度，便可實現自己的夢想。

Belinda說：”我只知道，我要學到最多的技巧，將知識帶回家，再運用所學的大展所長。”

回國後，經過多番奮鬥，5年前她終於開了第一間屬於自己，並融匯中西文化特色的麵包店B.patisserie。

Belinda說：”我嘗試將美國、中國及法國結合，成為我的風格。”

Belinda在舊金山土生土長，父母是香港移民，她從小受家庭影響，對中國文化有濃厚的興趣，因此特意創造了一系列只有農曆新年期間才製作的麵包。

Belinda說：”因為我的中華文化背景，我創造了農歷新年的食譜，每年的農曆新年，我們會慶祝兩個星期只會製作農歷新年的麵包。”

近年韓式麵包店進駐灣區，Belinda反而獲得商家邀請，到韓國以及夏威夷開分店，下一步的大計，她是否會將麵包店擴展至香港呢？

Belinda說：”常常想擴展至香港，但我不知道，希望有一天會。”

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