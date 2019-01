聖荷西市長騎自行車被車撞傷 需入院治療

【KTSF】

南灣聖荷西市長Sam Liccardo在元旦日騎自行車時發生交通意外,受傷需要留院治療。

意外後,Liccardo有幾處骨折,包括胸骨骨折,但傷勢不重,精神亦不錯。

事故發生在元旦日中午約12點半,Liccardo當時騎單車,沿著Maybury路到達Salt Lake Drive 600號路段時,一輛銀色豐田(Toyota)SUV突然從橫街衝過單車道,導致市長撞到汽車上。

事故發生後,有居民將其扶到路邊,之後消防和醫護人員到場,將市長送院治療。

Liccardo週二晚表示,感謝幫助他的居民,也發推文感謝聖荷西消防部門的快速反應。

醫院指市長沒有生命危險,但最少要留院一晚觀察傷勢。

