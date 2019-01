【KTSF】

太平洋煤電公司(PG&E)的用戶從週二起,每月帳單平均增加一美元。

PG&E表示,漲價原因是因為天然氣費用上漲,與此同時,電費會稍微下調,以彌補加價幅度。

而最近PG&E再度向加州公用事業委員會提出加價申請,計劃到2022年增收20億元。

如果該加價計劃獲得批准,意味著PG&E用戶的月費平均會增加10元。

PG&E稱,增加的收入將有超過一半用於山火安全。

