【KTSF】

東灣奧克蘭市(屋崙)一名6歲女童除夕夜頭部中槍受傷,警方稱,子彈是源自有人開槍慶新年。

女童仍在醫院留醫,傷勢穩定。

警方稱,女童是在凌晨2時左右中槍,當時她家中正舉行元旦派對,家人見狀立即將她送院搶救。

調查員稱,子彈是從附近另一個地點射出,警方正在追緝開槍者。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。