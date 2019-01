白宮幕僚長踢爆邊防人員並非想要美墨邊境圍牆

【KTSF 張麗月報導】

即將卸任的白宮幕僚長踢爆,特朗普要求的美墨邊境圍牆,並不是邊防人員想要的,現時白宮與國會就建牆費問題仍然談不攏。

特朗普邀請國會兩黨領袖週三到白宮,聽取有關邊境圍牆的簡報,當中有國土安全部的高層官員匯報,這次將是聯邦政府局部停擺以來,特朗普首次與民主黨人坐下來談。

國會週三復會,民主黨重奪眾議院控制權,可能會立即通過法案,去全面重開政府,但提出的法案,並無附帶特朗普所要求的50億元圍牆經費撥款,而特朗普誓言繼續令政府停擺,直至他得到圍牆撥款為止。

至今特朗普也不支持民主黨人提出的方案,當中包括13億元邊境安全撥款,可以用來興建圍欄和修補現有的邊界線。

對於特朗普堅持非要圍牆不可,週三卸任白宮幕僚長的John Kelly對洛杉磯時報說,其實邊防人員要的並不是一堵堅實的圍牆,而是具體欄柵,他們更相信善用科技及更多人手會更有幫助。

他也透露,特朗普班子早就不談圍牆,而改說欄柵,此外他也認為,那些非法入境者是要逃避中美洲一些殘暴貪腐政府的迫害,他們向美國尋求庇護,而不是入侵美國。

至於拆散這些民眾的家庭,出主意的是時任聯邦司法部長Jeff Sessions,白宮事前都不知道。

特朗普發推文堅持,”未有放棄一堵全石屎的圍牆”,白宮與國會因圍牆,而令開支預算案橫生枝節,令聯邦政府局部停擺至今已11日,很多聯邦人員,例如機場安檢員被迫暫時無薪工作。

一個聯邦僱員工會正起訴政府,在聯邦局部停止運作期間,要求一些緊急部門的員工不帶薪工作。

有法律分析師表示,代表本案的同一間律師行,曾經在2013年政府停擺期間控告政府而勝訴,員工獲發雙倍的超時薪水。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。