美國太空總署(NASA)探測器”新視野號”成功掠過距離地球65億公里的星體”天涯海角”(Ultima Thule)後,陸續傳回較高解像度的圖片。

“新視野號”拍攝的兩幅星體照片,科學家推測”天涯海角”的形狀最有可能像一個保齡球樽,估計大小約32公里乘16公里,按照繪圖紅色的軸心轉動,另一個可能是兩個星體互相圍繞運行。

“新視野號”是在香港時間元旦日下午掠過”天涯海角”,最近距離只有3,500公里,是太空探索史上最遙遠的太陽系星體。

“新視野號”將在未來20個月繼續傳回照片及大氣層、地形等數據。

