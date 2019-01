【i-CABLE】

丹麥週三發生火車意外,6人死亡、十多人受傷。

意外涉及一列載貨火車和一列載客列車,載貨火車車卡的其中一側損毀,露出車廂內的貨物。

事發在當地時間早上7時許,當地正打風,天氣惡劣,一列載著130多人、沿大貝爾特橋駛往首都哥本哈根的火車,在橋上懷疑被對面線的貨運列車掉下來的貨物擊中,緊急煞停,造成死傷,死傷者都是載客列車上的人。

