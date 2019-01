灣區華裔民選官員分享參政之路（一）

【KTSF 古琳嘉報導】

灣區多個華裔民選官員趁著元旦齊聚一堂談到新年展望,並和華裔年輕人分享要如何踏入政治。

包括Millbrae市長李偉忠、新科Cupertino副市長趙良方、新科Fremont市議員紹陽,以及新科Saratoga市議員趙嬿等8位華裔民選官員,週二應僑路基金會之邀,分享他們的從政初心,以及新年展望。

紹陽說:”我相信在2019年,不僅有我們有很多的挑戰,也有很多的機會,我也願意和本地的居民來合作,來共同的建設好Fremont,也能更好的代表華人社區。”

面對許多年輕的下一代,在場的民選官員分享政治經驗,任期只剩兩年的李偉忠,說自己從政路上經歷許多歧視,希望能彌平種族偏見。

李偉忠說:”我有義務用我的影響力,去教育並提升下一代,要更好的了解各族裔之間的事,我們並不是僅為華裔、白人,或者印度裔,我們都是人類,這才是正確做法。”

有趣的是,在場的民選官員,有人說自己小時候很害羞,也有人說自己不是學霸,強調從政不一定要是最優秀的。

趙良方說:”當老師叫我的時候,我的心怦怦跳,說不出話,臉都變紅,所以很難想像,我竟然會成為民選官員,每天跟很多人說話,所以你不應該讓潛力被限制住了。”

Orchard學區委員唐玉鴻說:”在一路過程當中,我從來沒有受到老師重視過,沒有當過班長,不是科代表,但是我就這麼堅強得活下來了,而且這個小苗茁壯成長了。”

也有人3度參選,終於如願以償,她分享這一路走來的堅持。

趙嬿說:”上帝還是不負有心人,所以只要你努力,只要你有這個信心,所以應該是對自己要有,不要輕易的放棄。”

週二的元旦茶話會,是由僑路基金會舉辦,希望能喚起社區參與政治。

喬路基金會會長袁文說:”我們當然是要來支持我們的民選官員,能夠代表我們發聲,另一方面我們也要更多的去參選,也希望有更多的人能夠站出來去參選,去參政。”

多個民選官員希望自己起到帶頭作用,鼓勵更多年輕人參政。

下集部分民選官員還會跟大家分享他們競選時碰到最奇怪的事,以及要贏得選舉的三大關鍵因素。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。