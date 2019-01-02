灣區華裔民選官員分享參政之路（一）

【KTSF 古琳嘉報導】

灣區多個華裔民選官員趁著元旦齊聚一堂談到新年展望，並和華裔年輕人分享要如何踏入政治。

包括Millbrae市長李偉忠、新科Cupertino副市長趙良方、新科Fremont市議員紹陽，以及新科Saratoga市議員趙嬿等8位華裔民選官員，週二應僑路基金會之邀，分享他們的從政初心，以及新年展望。

紹陽說：”我相信在2019年，不僅有我們有很多的挑戰，也有很多的機會，我也願意和本地的居民來合作，來共同的建設好Fremont，也能更好的代表華人社區。”

面對許多年輕的下一代，在場的民選官員分享政治經驗，任期只剩兩年的李偉忠，說自己從政路上經歷許多歧視，希望能彌平種族偏見。

李偉忠說：”我有義務用我的影響力，去教育並提升下一代，要更好的了解各族裔之間的事，我們並不是僅為華裔、白人，或者印度裔，我們都是人類，這才是正確做法。”

有趣的是，在場的民選官員，有人說自己小時候很害羞，也有人說自己不是學霸，強調從政不一定要是最優秀的。

趙良方說：”當老師叫我的時候，我的心怦怦跳，說不出話，臉都變紅，所以很難想像，我竟然會成為民選官員，每天跟很多人說話，所以你不應該讓潛力被限制住了。”

Orchard學區委員唐玉鴻說：”在一路過程當中，我從來沒有受到老師重視過，沒有當過班長，不是科代表，但是我就這麼堅強得活下來了，而且這個小苗茁壯成長了。”

也有人3度參選，終於如願以償，她分享這一路走來的堅持。

趙嬿說：”上帝還是不負有心人，所以只要你努力，只要你有這個信心，所以應該是對自己要有，不要輕易的放棄。”

週二的元旦茶話會，是由僑路基金會舉辦，希望能喚起社區參與政治。

喬路基金會會長袁文說：”我們當然是要來支持我們的民選官員，能夠代表我們發聲，另一方面我們也要更多的去參選，也希望有更多的人能夠站出來去參選，去參政。”

多個民選官員希望自己起到帶頭作用，鼓勵更多年輕人參政。

下集部分民選官員還會跟大家分享他們競選時碰到最奇怪的事，以及要贏得選舉的三大關鍵因素。

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