兩女疑犯涉祈福黨騙案被捕 準備搭機往香港（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

警方逮捕兩名涉嫌祈福黨詐騙的中國女子，她們當時準備從洛杉磯國際機場搭機前往香港。

兩名女姓嫌犯名字是Mudi Wu、Fuxi Dai，都是50歲，週一首次出庭，她們講廣東話，法院指派兩名公辯律師及翻譯，兩人的保釋金各25萬，起訴的檢察官及公辯律師拒絕媒體在法庭內拍攝嫌犯。

根據舊金山地檢官發言人表示，兩名女嫌犯是在洛杉磯國際機場準備搭機前往香港時落網，由於犯案地點是在舊金山，因此帶回舊金山受審。

兩人涉及4宗祈福黨騙案，分別是11月29日，72歲的受害人被騙走25,000元；12月1日，69歲的受害者被騙走900元；12月9日，一名受害者被騙7,000元；12月14日，一名受害者被騙15萬元。

Wu與Dai兩人涉嫌合夥欺騙受害者，大部分都是長者，聲稱可以用草藥替家人驅邪。

舊金山地檢官發言人Max Szabo說：”他們被控15項罪，13項重罪，2項輕罪，包括同謀、勒索、偷竊、向長者騙財，涉及4宗在假期期間發生的祈福黨案，現在兩人被拘留，保釋金各25萬，另外還有Daily City的100萬元拘捕令。”

這兩名女子也涉嫌在Daily City兩宗祈福黨騙案，地檢處表示，暫時無法提供更多有關嫌犯落網的訊息，但表示媒體幫忙宣導，對破案很有幫助，兩人下次出庭的時間是下週一。

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