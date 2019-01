兩女疑犯涉祈福黨騙案被捕 準備搭機往香港（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

警方逮捕兩名涉嫌祈福黨詐騙的中國女子,她們當時準備從洛杉磯國際機場搭機前往香港。

兩名女姓嫌犯名字是Mudi Wu、Fuxi Dai,都是50歲,週一首次出庭,她們講廣東話,法院指派兩名公辯律師及翻譯,兩人的保釋金各25萬,起訴的檢察官及公辯律師拒絕媒體在法庭內拍攝嫌犯。

根據舊金山地檢官發言人表示,兩名女嫌犯是在洛杉磯國際機場準備搭機前往香港時落網,由於犯案地點是在舊金山,因此帶回舊金山受審。

兩人涉及4宗祈福黨騙案,分別是11月29日,72歲的受害人被騙走25,000元;12月1日,69歲的受害者被騙走900元;12月9日,一名受害者被騙7,000元;12月14日,一名受害者被騙15萬元。

Wu與Dai兩人涉嫌合夥欺騙受害者,大部分都是長者,聲稱可以用草藥替家人驅邪。

舊金山地檢官發言人Max Szabo說:”他們被控15項罪,13項重罪,2項輕罪,包括同謀、勒索、偷竊、向長者騙財,涉及4宗在假期期間發生的祈福黨案,現在兩人被拘留,保釋金各25萬,另外還有Daily City的100萬元拘捕令。”

這兩名女子也涉嫌在Daily City兩宗祈福黨騙案,地檢處表示,暫時無法提供更多有關嫌犯落網的訊息,但表示媒體幫忙宣導,對破案很有幫助,兩人下次出庭的時間是下週一。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。