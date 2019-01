灣區多市最低工資調漲至每小時15元或以上（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

新年伊始,加州基層勞工元旦開始加薪,灣區也有多個城市週二同步調漲最低時薪至每小時15元,甚至超過,哪個城市最高?

灣區有9個城市週二同步調漲最低時薪,其中在Mountain View和Sunnyvale兩個城市,最低時薪調漲至15.65元,成為灣區之冠。

週二調漲最低時薪的還包括Richmond、El Cerrito、聖荷西、Palo Alto、Los Altos、Cupertino和Santa Clara,從原本的13元到13.60元不等,躍升為每小時15元。

另外,在聖馬刁市,除了非牟利組織仍保持13.5元最低時薪,其他勞工一律調漲至15元。

Belmont市最低時薪週二起從12.50元加至13.50元,東灣奧克蘭市(屋崙)市最低時薪也從13.23元調漲至13.80元。

至於舊金山,早在去年7月最低時薪就調漲至15元,今年7月還會再隨消費物價指數調漲。

在全加州,對於25人或以下規模公司,最低時薪從10.50元調漲至11元,25人以上規模的公司,最低時薪則從11元調漲至12元,並計畫在2023年,逐步將最低時薪漲至15元,灣區多數城市早已達標。

