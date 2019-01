【KTSF 張麗月報導】

蘋果公司(Apple)週三透露,聖誕節日期間的銷售比公司預期差,因此調低第一個財季收益約有840億元。

蘋果公司行政總裁Tim Cook致送給股東的信件中說,大部份預測未來公司的總收益下跌,以及按年全球收益下降,都是因為大中華地區在iPhone、Mac和iPad的銷售下跌所致,而這些都是特朗普總統發動的美中貿易戰引起。

他又預期,主要新興市場面對一些挑戰,但就未知道這些新興市場,特別是大中華地區的經濟下滑幅度有多大。