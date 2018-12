2018年大事回顧：美中關係走向新冷戰（視頻）

【KTSF 黃侯彬報導】

2018年世界都關注美中關係明顯惡化,向新冷戰方向的發展,反映在政治、經濟、貿易、軍事、科技等各個層面。

踏進新年,特朗普總統的國情咨文將中國列為全球競爭對手,隨後美國的國防戰略書,也將中國列為戰略競爭對手,指責中國採用掠奪性的經濟手段,恐嚇鄰國並在將南海軍事化。

副總統彭斯10月初在Hudson研究所發言,也力數在中共統治下的中國,得到美國的幫助而經濟飛躍發展,卻忘恩負義,以不公平貿易損害美國利益,有不擇手段取得美國知識產權,與尖端科技來擴張軍力,想要侵蝕美國的海陸空優勢,並千方百計插手美國事務,影響美國輿論,搞混美國美國的民主。

彭斯說:”此刻,北京正用全力推進其影響力,並從中取利,展示其主動又專斷的力量,干預美國內政,干預美國的政治。”

彭斯也指出中共的”中國製造2025″計劃,是要控制全世界九成最先進的工業,又以債務外交來擴張在世界的影響力,特朗普政府因此決定以強硬政策對付中國的一帶一路、中國製造2025。

美國展開關稅貿易戰制裁中興、禁用華為設備、聯同盟國封殺華為參予5G網絡建設,又收緊中國留學生簽證,又在美加墨貿易協定中,加入針對中國的毒丸條款等政策陸續登場,還有從比利時引渡中國情報官員到美國受審,制裁中共中央一級單位及首長,以及透過加拿大捉拿華為財務長孟晚舟等都說明,美國加大力度對付中國。

軍事方面,今年雙方取消兩國軍事首長會面,美國又不邀請中國參加環太平洋聯合軍演,針對中國號稱擁有南海的全部主權,美國堅持國際在南海享有航行自由,定期派軍艦到南海航行。

雙方軍艦9月底在南海險些擦撞,此外雙方軍艦也從南海鬥至台灣海峽。

同樣在9月,中共解放軍派出3,000多名士兵參加代號”東方2018″的俄羅斯軍事演習,這是東西方冷戰後,俄羅斯最大規模的演習,有30萬軍人、1,000架戰機、36,000輛軍車及80艘戰艦參予,中國參加軍演,被視為中俄共同抗衡美國,並向西方出強硬警告。

中國在同俄國加強政治經濟軍事合作的同時,也加緊拉攏非洲及拉美國家,習近平在北京中非合作論壇上,宣布建立”中非經濟命運共同體”,向非洲國家提供600億美元貸款與無償援助。

在阿根廷G20峰會後,習近平也向阿根廷及巴拿馬分別提供過百億美元,參予經濟發展項目。

習近平非洲及拉美洲花大錢,一是為了切斷台灣的外交,同時也為他的一帶一路發展,美國就直指一帶一路是債務陷阱。

彭斯在APEC峰會上,當著習近平的面,說一帶一路是一條單程不歸路,提醒某些國家要小心賠上主權。

彭斯說:”我們不會將夥伴浸死於債海,不會威逼利誘,損害你的獨立,美國實行公平交易。”

馬來西亞5月大選後變天,重登首相位置的馬哈蒂爾,一上台立即叫停馬華合作的東海岸鐵路項目,他聲稱馬來西亞負擔不起,並擔憂新殖民主義。

馬哈蒂爾說:”我們不想新版本殖民主義發生,因為窮國難與富國競爭。”

除馬來西亞之外,巴基斯坦、斯里蘭卡、緬甸等國家,也對一帶一路的貸款與投資的條款有意見,非洲的塞拉里昂,也基於費用太高以及無必要,而取消中資的新機場項目。

中方則駁斥債務陷阱之說,並強調並無試圖透過債務擴展在全球的影響力,而中方投資與一帶一路國家互相有利。

習近平說:”我要強調的是,共建一帶一路是開放的合作平台,秉持的是共商共建、共享的基本原則。”

非洲國家自行決定是否接受中國貸款,但中國提供的基建貸款條件比較好,當中許多是隱形的援助。

針對中國在非洲的影響力,美國最近也制定一個非洲戰略,目的是要令非洲大陸永久穩定繁榮獨立和案全,符合美國的國家安全利益。

美中雙方的角力,伸展至今年在巴新舉行的APEC亞太經合組織峰會,導致峰會首次沒發表聯合公報,當中涉及雙方對自由和公平貿易的定義有分歧。

在這場角力中,為了圍堵中國在南太平洋的勢力擴張,美國、日本、澳洲、新西蘭四國宣布一個太平洋地區基建合作計劃,首個項目的受惠國就是巴布亞新幾內亞。

四國將投入17億美元,協助巴新建設電力及互聯網設備,此外,美澳日印四國也在年初時規劃一個為針對一帶一路而設的替代方案。

2018年另一件涉及美中關係的大事,是5月在新加坡舉行的歷史性美朝峰會。

特朗普與金正恩單獨會談45分鐘,隨後雙方簽署聯合文件,同意朝鮮半島全面無核化,特朗普更宣布暫停年度的美韓軍演,他也讚揚金正恩又說期望互訪。

美朝峰會被視為是特朗普要對付中國,之前先解決同北韓的衝突,並推動南北韓直接對話,降低中國對朝鮮半島事務的影響力。

不過金正恩也隨即到訪北京,交代峰會的細節,反映美朝啟動朝鮮半島無核化,進程也與中國息息相關。

有評論指金正恩此舉是左右逢源,兩面通吃,繼續北韓利用大國之間的矛盾,為謀求自己的利益。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。