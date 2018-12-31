2018年大事回顧：美中關係走向新冷戰（視頻）

【KTSF 黃侯彬報導】

2018年世界都關注美中關係明顯惡化，向新冷戰方向的發展，反映在政治、經濟、貿易、軍事、科技等各個層面。

踏進新年，特朗普總統的國情咨文將中國列為全球競爭對手，隨後美國的國防戰略書，也將中國列為戰略競爭對手，指責中國採用掠奪性的經濟手段，恐嚇鄰國並在將南海軍事化。

副總統彭斯10月初在Hudson研究所發言，也力數在中共統治下的中國，得到美國的幫助而經濟飛躍發展，卻忘恩負義，以不公平貿易損害美國利益，有不擇手段取得美國知識產權，與尖端科技來擴張軍力，想要侵蝕美國的海陸空優勢，並千方百計插手美國事務，影響美國輿論，搞混美國美國的民主。

彭斯說：”此刻，北京正用全力推進其影響力，並從中取利，展示其主動又專斷的力量，干預美國內政，干預美國的政治。”

彭斯也指出中共的”中國製造2025″計劃，是要控制全世界九成最先進的工業，又以債務外交來擴張在世界的影響力，特朗普政府因此決定以強硬政策對付中國的一帶一路、中國製造2025。

美國展開關稅貿易戰制裁中興、禁用華為設備、聯同盟國封殺華為參予5G網絡建設，又收緊中國留學生簽證，又在美加墨貿易協定中，加入針對中國的毒丸條款等政策陸續登場，還有從比利時引渡中國情報官員到美國受審，制裁中共中央一級單位及首長，以及透過加拿大捉拿華為財務長孟晚舟等都說明，美國加大力度對付中國。

軍事方面，今年雙方取消兩國軍事首長會面，美國又不邀請中國參加環太平洋聯合軍演，針對中國號稱擁有南海的全部主權，美國堅持國際在南海享有航行自由，定期派軍艦到南海航行。

雙方軍艦9月底在南海險些擦撞，此外雙方軍艦也從南海鬥至台灣海峽。

同樣在9月，中共解放軍派出3,000多名士兵參加代號”東方2018″的俄羅斯軍事演習，這是東西方冷戰後，俄羅斯最大規模的演習，有30萬軍人、1,000架戰機、36,000輛軍車及80艘戰艦參予，中國參加軍演，被視為中俄共同抗衡美國，並向西方出強硬警告。

中國在同俄國加強政治經濟軍事合作的同時，也加緊拉攏非洲及拉美國家，習近平在北京中非合作論壇上，宣布建立”中非經濟命運共同體”，向非洲國家提供600億美元貸款與無償援助。

在阿根廷G20峰會後，習近平也向阿根廷及巴拿馬分別提供過百億美元，參予經濟發展項目。

習近平非洲及拉美洲花大錢，一是為了切斷台灣的外交，同時也為他的一帶一路發展，美國就直指一帶一路是債務陷阱。

彭斯在APEC峰會上，當著習近平的面，說一帶一路是一條單程不歸路，提醒某些國家要小心賠上主權。

彭斯說：”我們不會將夥伴浸死於債海，不會威逼利誘，損害你的獨立，美國實行公平交易。”

馬來西亞5月大選後變天，重登首相位置的馬哈蒂爾，一上台立即叫停馬華合作的東海岸鐵路項目，他聲稱馬來西亞負擔不起，並擔憂新殖民主義。

馬哈蒂爾說：”我們不想新版本殖民主義發生，因為窮國難與富國競爭。”

除馬來西亞之外，巴基斯坦、斯里蘭卡、緬甸等國家，也對一帶一路的貸款與投資的條款有意見，非洲的塞拉里昂，也基於費用太高以及無必要，而取消中資的新機場項目。

中方則駁斥債務陷阱之說，並強調並無試圖透過債務擴展在全球的影響力，而中方投資與一帶一路國家互相有利。

習近平說：”我要強調的是，共建一帶一路是開放的合作平台，秉持的是共商共建、共享的基本原則。”

非洲國家自行決定是否接受中國貸款，但中國提供的基建貸款條件比較好，當中許多是隱形的援助。

針對中國在非洲的影響力，美國最近也制定一個非洲戰略，目的是要令非洲大陸永久穩定繁榮獨立和案全，符合美國的國家安全利益。

美中雙方的角力，伸展至今年在巴新舉行的APEC亞太經合組織峰會，導致峰會首次沒發表聯合公報，當中涉及雙方對自由和公平貿易的定義有分歧。

在這場角力中，為了圍堵中國在南太平洋的勢力擴張，美國、日本、澳洲、新西蘭四國宣布一個太平洋地區基建合作計劃，首個項目的受惠國就是巴布亞新幾內亞。

四國將投入17億美元，協助巴新建設電力及互聯網設備，此外，美澳日印四國也在年初時規劃一個為針對一帶一路而設的替代方案。

2018年另一件涉及美中關係的大事，是5月在新加坡舉行的歷史性美朝峰會。

特朗普與金正恩單獨會談45分鐘，隨後雙方簽署聯合文件，同意朝鮮半島全面無核化，特朗普更宣布暫停年度的美韓軍演，他也讚揚金正恩又說期望互訪。

美朝峰會被視為是特朗普要對付中國，之前先解決同北韓的衝突，並推動南北韓直接對話，降低中國對朝鮮半島事務的影響力。

不過金正恩也隨即到訪北京，交代峰會的細節，反映美朝啟動朝鮮半島無核化，進程也與中國息息相關。

有評論指金正恩此舉是左右逢源，兩面通吃，繼續北韓利用大國之間的矛盾，為謀求自己的利益。

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