2018年大事回顧：穆斯林國家局勢動蕩

過去一年穆斯林世界局勢動蕩,帶大家回顧也門、敘利亞、阿富汗及以巴局勢,還有震驚世界的卡索基事件。

2018年國際新聞,最令人吃驚的莫過於効力華盛頓郵報的沙地裔記者卡索基,10月2號在沙地駐土耳其伊斯坦布爾領事館遭到殘殺的事,當時卡索基去辦理結婚手續,但有入無出,引來關注人士,在沙地領事館外示威。

沙地說人已從後門離開,但土耳其爆料指沙地派出一個15人殺手團,到領事館將卡索基活生肢解,指沙地王儲默罕默德-薩勒曼下令殺人。

事件震動世界,沙地起初多番掩飾,最後承認勒死卡索基後肢解屍體,但否認是王儲指使,又說國王不知情,是有官員擅自行動。

美國總統特朗普接受沙地的講法,但國會參議院就通過決議案,要美國中止介入沙地發動的也門戰爭。

也門是阿拉伯世界中最貧困的國家,內戰在4年前開打,交戰一方是也門殘存政權,與沙地領導的阿拉伯聯軍背後有美軍的支援。

另一方是佔領首都薩那,有伊朗背景的什葉派胡提武裝,這場戰爭反映沙地與美國在中東與伊朗角力。

由於沙地聯軍對平民目標狂轟濫炸,造成無數平民死傷,數百萬人流離失所,至今年底聯合國估計,也門2,900萬人口,有2,200萬要靠國際接濟過活,當中很多人仍面臨飢饉,700萬兒童每晚挨餓睡覺。

由於衛生情況惡劣,霍亂流行,進入秋天更爆發白喉疫症。

在聯合國斡旋下,交戰各方在12月中在挪威達成停火,但直至停火生效前夕,砲火仍然不斷,一手製造也門這場人道大災難的沙地,也備受世界的非議。

中東的敘利亞也是殺戳戰場,今年政府軍在俄國支援下,奪回各個主要據點,收復南部及西南部大片失地。

政府軍在平定西南後,集中力量攻打叛軍,最後一個重鎮位於敘利亞西北部,與土耳其接壤的伊德立卜省,估計有7萬叛軍藏身在該處。

現時伊德立卜省有300萬人,一般認為政府軍展開全面攻勢只是時間問題。

在伊德立卜省,有一小部份地區由伊斯蘭國的殘餘勢力控制,而庫爾德部隊也控制一小部份,現時敘利亞的北部、東北部,都落入庫爾德部隊手上。

有美軍裝備的庫爾德部隊,戰鬥力十分強,他們積極配合美軍掃蕩恐怖組織伊斯蘭國的據點。

土耳其視於庫爾德族人為心腹大患,土耳其軍與所支持的敘利亞叛軍,攻入敘利亞北部與土耳其接壤的庫爾德地區內的飛地阿弗林,由於特朗普突然宣布快速從敘利亞撤回美軍,令庫爾德人震驚之餘也感到憤怒,擔心被特朗普出賣給土耳其,而美國軍方也擔心,對伊斯蘭國的反恐戰會功虧一匱,並會將敘利亞拱手讓予俄羅斯。

至於伊斯蘭國,雖然失去重要據點拉卡,但化整為零,估計仍有多至3萬人。

伊斯蘭國的成員也進駐阿富汗,同泰利班合力作亂,不斷向政府及平民目標發動恐襲。

今年1月,一班槍手闖入首都客布爾的洲際酒店發動襲擊,挾持人質,同治安部隊戰鬥12小時,造成至少42人死亡,當中有十幾個外國人,受傷的有18人,當局聲稱擊斃4名來自巴基斯坦極端組織克賈尼的槍手。

4月22號,敢死分子向喀布爾一個投票中心發動炸彈襲擊,造成69人死亡,伊斯蘭國承認做案,並聲稱目標是什葉派信徒。

一個星期後,喀布爾政府大樓附近恐怖分子引爆炸彈,等記者到場採訪時,恐怖分子扮成攝影記者混入採訪團,引爆身上炸彈,造成29人死亡,50人受傷,當中十個記者遇難,伊斯蘭國承認責任,但泰利班也有嫌疑。

類似的恐襲也在坎大哈等多個地方發生,幾乎每個月都有。

此外,伊斯蘭國也在埃及頻頻做案,最新一宗是12月28號一架載住越南遊客的旅遊巴,在參觀金字塔回程中被路邊地雷擊中,造成車上多人死傷,而當日埃及當局要應付其多多宗炸彈襲擊。

在穆斯林世界發生的事,直接或間接都受以巴衝突影響,今年衝擊中東以至世界的另一件大事,是特朗普宣布將美國駐以色列大使館,從特拉維夫搬去耶路撒冷,並撤回美國對巴勒斯坦的援助。

這些措施不但重創以巴和平進程,也深深打擊巴勒斯坦人的民生,因為聯合國近東巴勒斯坦援助局UNWRA的經費,有3分之1來自美國。

局方向中東各地總共500萬巴勒斯坦人提供教育保健同各項社會服務,沒有美國每年數以億美元計的撥款,這些服務恐怕難以為計。

特朗普指UNWRA的經營有待改進,又說其他國家都應該出多些力,至於搬美使館去耶路撒冷,就是要打破現行以巴談判僵局,令巴勒斯坦人回到現實,期望他們在震驚過後回到談判桌。

此外,特朗普也力撐納坦也胡政府,強力鎮壓加沙邊界的巴勒斯坦人抗議活動,從加沙邊境這些壓而不止的示威來看,以巴重開直接談判的機會並不大,特朗普的政策也引來阿拉伯世界的憤怒。

