世界各地慶祝踏入2019年 香港維港放煙花迎新年

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踏入2019年，世界各地都有慶祝活動，亞洲和大洋洲部分地區已踏入2019年，在香港，大批市民到維港兩岸看煙花迎接2019年。

新西蘭踏入當地時間凌晨零時，奧克蘭地標天空塔發放多枚煙花迎接新一年，歷時約5分鐘，並首次配合正在海灣大橋舉行燈光匯演，數萬名民眾到場觀賞及出席街頭派對，不少人載歌載舞。

鑑於往年發生多宗有司機在橋上停車觀看煙花所引發的交通意外，當局預先警告會票控在橋上停車的司機。

澳洲悉尼則以煙花拼出數字倒數，迎接2019年，悉尼大橋及歌劇院上空發放逾十萬枚、共8.5噸煙花，配合更多燈光效果照耀整個港灣。

12分鐘的煙花匯演耗資500多萬澳元，逾100萬人無懼天氣不穩，聚集港灣周邊觀賞。當局為防範恐怖襲擊，早已設置障礙物分隔人群及車輛。

北韓平壤亦有活動慶祝踏入新一年，大批民眾聚集金日成廣場，欣賞歷時逾一小時的大型激光及歌唱匯演。

兩韓峰會後，北韓將平壤時間調快半小時，與南韓零時差，兩韓一起踏入2019年。

南韓首爾江南區一個商場發放煙花慶祝踏入新一年，不少民眾拍照留念。

在日本，新年前最後一分鐘，奈良縣的興福寺敲鐘，主題樂園亦放煙花慶祝。

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