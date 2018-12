世界各地慶祝踏入2019年 香港維港放煙花迎新年

【i-CABLE】

踏入2019年,世界各地都有慶祝活動,亞洲和大洋洲部分地區已踏入2019年,在香港,大批市民到維港兩岸看煙花迎接2019年。

新西蘭踏入當地時間凌晨零時,奧克蘭地標天空塔發放多枚煙花迎接新一年,歷時約5分鐘,並首次配合正在海灣大橋舉行燈光匯演,數萬名民眾到場觀賞及出席街頭派對,不少人載歌載舞。

鑑於往年發生多宗有司機在橋上停車觀看煙花所引發的交通意外,當局預先警告會票控在橋上停車的司機。

澳洲悉尼則以煙花拼出數字倒數,迎接2019年,悉尼大橋及歌劇院上空發放逾十萬枚、共8.5噸煙花,配合更多燈光效果照耀整個港灣。

12分鐘的煙花匯演耗資500多萬澳元,逾100萬人無懼天氣不穩,聚集港灣周邊觀賞。當局為防範恐怖襲擊,早已設置障礙物分隔人群及車輛。

北韓平壤亦有活動慶祝踏入新一年,大批民眾聚集金日成廣場,欣賞歷時逾一小時的大型激光及歌唱匯演。

兩韓峰會後,北韓將平壤時間調快半小時,與南韓零時差,兩韓一起踏入2019年。

南韓首爾江南區一個商場發放煙花慶祝踏入新一年,不少民眾拍照留念。

在日本,新年前最後一分鐘,奈良縣的興福寺敲鐘,主題樂園亦放煙花慶祝。

