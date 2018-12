美媒指特朗普為安撫金融市場 誇大中美達協議可能性

【i-CABLE】

中美兩國領導人上週末通過電話,雙方都指貿易磋商取得積極進展。《華爾街日報》報道指,特朗普為安撫金融市場,可能誇大中美達成協議的可能性,兩國官員正在充實貿易協議內容,包括增加美國對華的出口,中國亦將放寬對美國公司在內地經營的監管。

特朗普在Twitter發文表示,與習近平在電話談了很久,也談得非常好,又指雙方貿易協商有很大進展。

《華爾街日報》引述知情人士指,特朗普可能誇大了雙方達成協議的可能性,近日市場因為擔心中美貿易戰可能失控而出現劇烈波動,特朗普可能想安撫市場而發出貿易談判有進展的訊號。

報道指美國副貿易代表格里什和財政部副部長馬爾帕斯將在一月七日訪問北京數天,之後約一星期中國亦會派副總理劉鶴率領代表團到訪華盛頓,屆時可能會與美國貿易代表萊特希澤及財長姆欽會晤。

美國目前以貿易代表署主導中美貿易談判,但財政部亦在談判中有重要角色,例如司法部早前指控兩名中國公民試圖在美國企業偷取敏感訊息,姆欽在聖誕節前成功確保中國企業不會因網絡盜竊而受到制裁,財政部致力將有關問題和貿易談判分開,但政府內部有很大聲音,要求財政部對北京實施制裁。

報道引述消息人士指,美國可能會要求中國增加美國進口產品,包括容許入口更多美國大米,放寬部份在華美國企業經營的相關規定,以及尋求中國停止強迫美國企業轉移技術。

雖然中方曾暗示會作出相應改善措施,但一直拒絶提供詳細資料,美國官員談判的其中一個目標,包括確保北京在作出改善的同時,不會以其他方式限制外國企業。

如果中國放寬外國企業,進入內地金融市場,美國要確保北京不會動用政府權力在發牌、環境、土地利用等方面施加限制。

美國會密切留意協議是否真的被執行,很可能會等北京貫徹落實有關措施後,美國才會考慮取消目前對中國貨加徵的關稅。

