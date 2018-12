【KTSF】

舊金山警方週日拘捕一名25歲的非洲裔男子,他涉嫌上週五在聯合廣場附近,搶劫並毆打一名男子,受害人企圖反擊卻無力招架,疑犯面臨企圖謀殺和搶劫等11項罪名。

舊金山田德隆警察分局週日公布,早上7點多,在Ellis街拘捕涉嫌殘暴毆打受害人的25歲男子Melton Earl Kelly,他面臨企圖謀殺、搶劫以及重傷罪等11項重罪起訴。

案件發生在28日傍晚將近5點,地點在捷運Powell車站附近的街上。

由華裔目擊者Jenny Shao拍下的片段顯示,疑犯不斷毆打已經倒地的受害人,過程看起來相當殘暴。

警方根據影片線索,呼籲民眾提供線索,並辨認出疑犯身分。

警方並未公布受害人身分,只知道是一名男性,他一度失去意識,傷勢嚴重。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。