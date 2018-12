舊金方警方大除夕晚將加強執法取締酒後駕駛

【KTSF】

週一就是大除夕,舊金山警局表示,當晚會加強執法,追捕酒後駕駛人士。

舊金山警方表示,週一晚會提早在馬路上截查醉酒或者嗑藥駕駛者,又表示如果當晚飲了酒,應該找人載回家、乘搭公共交通工具或者電召網的等。

過往灣區節日假期晚上,不時發生車禍,去年聖誕節前夕。,一名CHP巡警就在Hayward市880號公路,被醉駕和吸食了大麻的司機撞死。

另外,從1月1日起,加州醉酒駕車的屢犯者,和首次因為醉酒駕車造成傷亡事件的開車人士,在車上必須裝有測試酒精標準的設備,要是酒精超標就不能啟動汽車。

民眾又究竟是否知道,醉駕的成本一共罰幾多錢呢?有人估300幾元,太過低。

有報導指除了告票之外,加上出庭費、律師費、行政費、醉駕班費、以及在汽車安裝酒精測試啟動器等,全部費用可能要花上超過5,000至一萬元。

最後提提大家,除夕夜和元旦期間,Caltrain, SamTrans, VTA, Muni等都會提供免費接載服務。

