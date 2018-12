舊金山居民中間收入過去5年增加30%（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

最新的人口普查出爐,根據統計,舊金山居民的中間收入,在過去5年增加了30%,人口也增加了7%。

這項人口普查是介於2012到2017年間,American Community Survey最新出爐的數據。

2012年,舊金山居民的收入中位數是73,802元,5年後增加到96,265元,比全美平均收入多出4萬,有21%的居民年收入超過20萬。

雖然賺得多,但是超過30%的收入都花在房子上面。

過去5年舊金山的房屋庫存量僅增加3.88%,但是人口卻增加了7%,新生兒加上新移民,過去5年舊金山人口多了6萬人,導致在市區內的通勤時間變得更長。

這項研究點出舊金山社會經濟結構的改變,包括生活更貴、更多年輕人、更多有錢人,但卻少了多元化,生活在貧窮線下的有11.7%。

目前白人還是居多,將近五成,亞裔三成四,但非洲裔人口只剩5.3%,50年前,舊金山有15%的黑人。

另外,在灣區9個縣,根據人口普查,南灣聖塔克拉拉縣有將近四成人口在國外出生,其中61%是亞裔。

