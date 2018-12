【KTSF】

投資商以1.1億元買下聖荷西市中心一棟大型公寓。

Foundry Commos位於南5街868號,離市中心只有數個路口,屋齡只有3年,佔地3.87英畝,共有238個單位,這個月中被West Coast投資公司買下,目前尚未得知買家的意圖。

不過業界分析認為,市中心商業活躍,Google即將在聖荷西興建大型園區,股票過去幾年來投資報酬率高,吸引有大量現金的投資商願意繼續花錢投資在房地產。

過去一年,一群投資客已經在聖荷西市中心的房地產投入超過14億,是去年的3倍。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。