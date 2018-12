【i-CABLE】

菲律賓南部一個商場週一發生土製炸彈爆炸,最少兩死近30傷,暫時未有組織承認責任。

爆炸後,大批警員及軍人封鎖現場,雜物散落一地,事發在當地下午約2時,哥打巴托市大批民眾當時趁著除夕日在商場購物,商場入口的行李存放處突然發生炸彈爆炸。

有目擊者表示,看到一名男子曾在事發地點放置了一個盒,他離開後隨即發生爆炸,當局其後再在附近發現另外一枚未引爆的炸彈。

警方初步調查指,土製炸彈的設計與當地伊斯蘭武裝份子以往使用過的炸彈相似,懷疑爆炸由伊斯蘭極端組織策劃。

