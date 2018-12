PG&E如證實引致Camp山火 或面臨謀殺起訴

【KTSF】

加州司法部長辦公室宣布,如果證實太平洋媒電公司(PG&E)導致Butt縣致命的Camp山火,不排除會以謀殺及誤殺罪起訴PG&E,亦有人建議,司法部應該檢控PG&E的領導層。

導致今次Camp山火的原因仍在調查中,不過司法部長辦公室指出,如果證實PG&E導致山火,其中一項選擇就是以刑事罪起訴PG&E,還86條人命一個公道。

不過從理論上說,就算PG&E的謀殺及誤殺罪名成立,是不能夠送一間大企業去監獄,亦無人需要入獄,也不能強制關閉PG&E。

2010年,San Bruno市煤氣管道爆炸,PG&E已經有6項重罪罪名被定罪,PG&E支付罰款以及做社區服務,並在緩刑當中。

退休法官指,如果在緩刑中又在導致山火,可能只有是更多的罰款及更長的緩刑期。

有社區組織指,市民希望見到有人能為這些致命意外負上責任,明顯地PG&E在以前的意外中沒有得到教訓,州參議員Jerry Hill認為,直到有人被監禁,不然不會見到有任何改善。

有學者認為,最終的結果或者是州府會接管PG&E,或者是PG&E瓦解。

PG&E暫時未有直接回應州司法部的聲明。

