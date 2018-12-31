PG&E如證實引致Camp山火 或面臨謀殺起訴

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加州司法部長辦公室宣布，如果證實太平洋媒電公司（PG&E）導致Butt縣致命的Camp山火，不排除會以謀殺及誤殺罪起訴PG&E，亦有人建議，司法部應該檢控PG&E的領導層。

導致今次Camp山火的原因仍在調查中，不過司法部長辦公室指出，如果證實PG&E導致山火，其中一項選擇就是以刑事罪起訴PG&E，還86條人命一個公道。

不過從理論上說，就算PG&E的謀殺及誤殺罪名成立，是不能夠送一間大企業去監獄，亦無人需要入獄，也不能強制關閉PG&E。

2010年，San Bruno市煤氣管道爆炸，PG&E已經有6項重罪罪名被定罪，PG&E支付罰款以及做社區服務，並在緩刑當中。

退休法官指，如果在緩刑中又在導致山火，可能只有是更多的罰款及更長的緩刑期。

有社區組織指，市民希望見到有人能為這些致命意外負上責任，明顯地PG&E在以前的意外中沒有得到教訓，州參議員Jerry Hill認為，直到有人被監禁，不然不會見到有任何改善。

有學者認為，最終的結果或者是州府會接管PG&E，或者是PG&E瓦解。

PG&E暫時未有直接回應州司法部的聲明。

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