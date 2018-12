【KTSF】

南灣Palo Alto警方公開一名男疑犯的照片,他涉嫌在週六早上性侵犯一名女子,警方希望民眾提供線索協助破案。

警方表示,案件發生在週六凌晨大約3點20分,位於近Grant大道的El Camino Real。

女受害人停車後走向公寓時,突然有人抓她的臀部,當她轉身後,一名男子將其推倒在地,並隔著衣服觸摸女受害人的下體。

女受害人尖叫,引起男朋友的注意趕出來協助,疑犯其後登上自己的汽車,向Grant大道東行方向逃去。

當局形容,疑犯為25至35歲的拉美裔男子,5呎11吋高,大約180磅,身材壯碩,深色的頭髮以及眼睛,臉上留有鬍鬚。

任何人有疑犯的線索,請與警方聯絡。

