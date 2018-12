除夕夜灣區大部分公共交通提供免費接載服務

【KTSF 吳宇斌報導】

除夕夜到元旦凌晨,灣區大部分公共交通系統都會提供免費接載服務,也有機構提供免費拖車服務。

灣區捷運(BART)為了方便到舊金山觀看大除夕元旦煙花的民眾回家,營運時間將會延長至週二元旦凌晨3點,而元旦當日列車將從早上8點起再次投入服務。

其他公共交通方面,舊金山的Muni公車、中半島SamTrans、南灣VTA以及東灣的AC Transit巴士,從週一晚上8點開始到週二凌晨5點,為民眾提供免費乘搭服務。

加州火車(Caltrain)的免費乘搭時間,從週一晚8點到週二凌晨兩點,詳細的班次時間表,民眾可以到各大交通系統網站查詢。

加州交通安全辦公室向舊金山、沙加緬度、洛杉磯以及聖地牙哥的網的Lyft用戶提供10元乘坐優惠券至元旦,具體的措施需要查看Lyft的手機App。

美國汽車協會(AAA)向會員和非會員提供提供10英里內的免費單程拖車服務,時間從週一晚6點起至週二早上6點,有需要的民眾,只需撥打(800) 222-4357,並表示需要一個”Tipsy Tow”。

另外,舊金山應急管理局也呼籲週一晚到市內觀看大除夕夜煙花匯演的民眾,登記緊急短訊服務,只需要發送”NYESF”5個英文字母到888-777,民眾就能第一時間收到當局發出的緊急通知。

最後提醒外出慶祝新年的民眾注意安全,保持警覺,見到可疑活動請立即撥打911報警,駕車的民眾切勿酒後、分心以及疲勞駕駛。

