北卡羅萊納州一個保育中心,週日有一名女實習員工被獅子襲擊死亡,獅子被擊斃。

22歲的布萊克於保育中心工作約兩星期,她週日在保育員帶領下做例行清潔,一隻原本應該鎖在圍欄內的獅子突然撲出並攻擊布萊克。

中心職員多次嘗試對獅子注射鎮靜劑但失敗,最終開槍擊斃獅子,布萊克亦傷重不治。

保育中心發聲明,對失去一名員工及一隻動物深感悲痛,暫未清楚獅子是如何以及何時逃出圍欄。

